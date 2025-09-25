Logo strona główna
Katowice

Pijana 16-latka zaatakowała ratowników. "Szarpała, kopała i uderzyła jednego z nich"

Pijana nastolatka zaatakowała ratowników medycznych (zdjęcie ilustracyjne)
Gliwice
Źródło: Google Earth
Ratownicy medyczni wezwali policję do 16-letniej mieszkanki Gliwic, która leżała na chodniku i zachowywała się agresywnie. Dziewczyna była pod wpływem alkoholu.

Policjanci z Gliwic interweniowali wobec 16-letniej mieszkanki miasta, która 4 września, w późnych godzinach wieczornych, leżąc na chodniku, wzbudziła niepokój przejeżdżających ratowników medycznych. Była w stanie silnego pobudzenia i pod wyraźnym wpływem alkoholu.

- Nieletnia wykrzykiwała wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem ratowników, szarpała ich, kopała oraz uderzyła jednego z medyków w twarz. Ratownicy, narażając własne bezpieczeństwo, kontynuowali udzielanie pomocy. Na miejsce wezwano patrol policji. Funkcjonariusze ze względu na zachowanie dziewczyny musieli użyć chwytów obezwładniających oraz kajdanek - przekazała Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Nastolatka została przewieziona do szpitala, gdzie nadal zachowywała się agresywnie. Materiały w sprawie trafiły już do Sądu Rejonowego w Gliwicach. O jej dalszych losach zadecyduje sąd.

Jak przypominają mundurowi, ratownicy medyczni podczas wykonywania obowiązków służbowych, podobnie jak policjanci czy strażacy, są funkcjonariuszami publicznymi. Znieważenie ich lub naruszenie nietykalności cielesnej stanowi przestępstwo.

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

GliwicePolicjaRatownicy medyczni
