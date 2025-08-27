Grał w piłkę i zniknął. Odnaleźli 11-latka

Jak przekazała policja w Gliwicach, 11-latek 25 sierpnia około godziny 14 "samowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu, najprawdopodobniej wychodząc przez ogrodzenie". Chłopiec ostatni raz widziany był, gdy grał w piłkę.
Został rozpoznany, jest "cały i zdrowy"
W środę (27 sierpnia) funkcjonariusze poinformowali o odnalezieniu chłopca. "Został rozpoznany dziś przez kobietę w centrum przesiadkowym w Gliwicach, która skojarzyła go ze zdjęciami opublikowanymi w komunikatach. Dzięki jej reakcji i szybkiemu powiadomieniu policji nieletni został odnaleziony - cały i zdrowy" - opisali policjanci.
Autorka/Autor: ms/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock