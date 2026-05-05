Katowice Pod zamkniętą estakadą przywrócono ruch pieszy

Chorzów (Śląskie) Źródło: Google Earth

5 maja oficjalnie otwarto ruch dla pieszych pod zamkniętą od niemal roku estakadą w Chorzowie oraz na kładce łączącej ul. Krakusa z rynkiem.

- Kolejnym krokiem są rozpoczynające się dzisiaj prace naprawcze. Ich termin ostateczny to 4 czerwca. Dzięki temu będziemy mogli uruchomić ruch kołowy pod estakadą - mówił na konferencji Szymon Michałek, prezydent Chorzowa.

5 maja otwarto dla pieszych przejście pod estakadą

Wspomniane prace dotyczą m.in. zabezpieczenia przed odpadającymi fragmentami elewacji. Do 4 czerwca miałby powrócić także ruch tramwajów pod estakadą.

- Cała organizacja ruchu musi być kompleksowo przeorganizowana ze względu na to, że mamy poprowadzone w tej chwili trasy objazdowe. Dostosujemy je do nowego układu ruchu drogowego - mówił na konferencji dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie Robert Kuśmirek.

Estakadę zamknięto w 2025 roku

Od 2 czerwca 2025 roku obiekt ten był zamknięty decyzją prezydenta miasta. Pierwsza ekspertyza mówiła o tym, że estakada utraciła całkowicie nośność i w każdej chwili może się zawalić. Obiekt ma już pół wieku - nieprawidłowe wykonanie, przecieki, korozja naprężeniowa sprawiły, że za jakiś czas będzie musiał być wyburzony.

Druga ekspertyza, którą miasto wykonało na polecenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pozwala na warunkowe użytkowanie estakady maksymalnie przez 5 lat, przy czym co roku będzie badany jej stan. Ekspertyzę do nadzoru budowlanego dostarczono tuż przed majówką.

Estakada jest położona w ciągu DK 79. Pozwala na sprawny przejazd z Bytomia i okolic przez Chorzów do centrum Katowic.

Kiedy na estakadę wrócą samochody?

Ekspertyza wskazuje, że dopuszczone do ruchu mogłyby być także tramwaje na jednej nitce torów na estakadzie oraz samochody osobowe jadące po niej po jednym pasie w każdym kierunku. Prezydent Szymon Michałek wskazał, że na razie nie wydano decyzji dotyczącej jazdy po obiekcie. Konieczna jest analiza kosztów oraz modelowanie ruchu. Istotne jest także to, że w jednym z fragmentów odkryto spore przecieki.

Przedsiębiorcy odetchną

Zamknięcie estakady uderzyło mocno w lokalnych przedsiębiorców.

- Gdy Estakadę zamknięto 2 czerwca zeszłego roku, to wiedziałam, że zmniejszy się liczba klientów, miałam doświadczenie z remontu rynku. Po wakacjach było już znacznie mniej osób. Musiałam przemodelować biznes - powiedziała nam Elżbieta Chrząszcz, która w pobliżu estakady prowadzi kwiaciarnię.

Wskazała przy tym, że klientów odstraszała trudność w dotarciu do jej sklepu oraz trudności ze znalezieniem parkingu. Na szczęście rozwinięcie mediów społecznościowych i postawienie kolejnego kwiatomatu pomogło jej w prowadzeniu biznesu.

- Myślę, że znowu pojawią się klienci przychodzący "z ulicy" - dodała.

Sprzedająca nieopodal ubrania pani Bożena jest także dobrej myśli. - Myślę że to nam pomoże. Na pewno będzie lepiej - mówi.

Oddana do użytku w 1979

Chorzowska estakada powstała w latach 70. XX wieku, aby rozwiązać problemy komunikacyjne w tej części miasta. Nad miejskim rynkiem zbudowano dwa dwupasmowe, kilkusetmetrowe wiadukty, które oddano do użytku w 1979 r. Znacząco poprawiło to poruszanie się na trasie Katowice - Bytom, ale całkowicie zmieniło oblicze centrum Chorzowa. Pomysły dotyczące wyburzenia estakady pojawiały się wielokrotnie, ale nigdy nie wprowadzono ich w życie.

