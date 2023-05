Bus dachował na A1, z pojazdu wypadły trzy osoby, dwie nie żyją. Kierowca pijany

czytaj dalej

O rakiecie, która spadła w grudniu pod Bydgoszczą, rozmawiali goście "Kawy na ławę". Doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz pytany, czy zanim - dopiero w ostatni piątek - została odnaleziona głowica, mogliśmy się obawiać, że miała ona ładunek wybuchowy, przyznał, że "oczywiście". Krzysztof Hetman z PSL ocenił, że gdyby w tej sytuacji winny był któryś z wojskowych, to prezydent już by go odwołał, a to oznacza, że Mariusz Błaszczak powinien podać się do dymisji. Minister "stracił ewidentnie zdolność do zarządzania Siłami Zbrojnymi" - mówiła Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050.