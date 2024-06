Sztuczna inteligencja planuje uczniom karierę

Sztuczna inteligencja podpowiada uczniom szkół średnich w Częstochowie, jakie studia i jaki zawód wybrać. Uczniowie mają nadzieję, że dzięki temu w przyszłości nie będą pracować z przymusu. Nauczyciel informatyki przestrzega, żeby nie wierzyć algorytmowi w stu procentach.

Częstochowa jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziło nowatorski program oparty na AI, który dzięki któremu uczniowie otrzymują pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery. Specjalna aplikacja, do której dostęp otrzymali uczniowie, ocenia ich predyspozycje i zainteresowania. Na podstawie zbieranych danych program podpowiada, jakie studia wybrać, jakie miejsce pracy

- Dzięki unikalnemu projektowi AI o nazwie My Talent nasi uczniowie będą skuteczniejsi - twierdzą przedstawiciele magistratu.

- Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne - zapewniają specjaliści z firmy, która stworzyła aplikację.

Uczeń rejestruje konto, jego dane szyfrowane i tylko on ma do nich dostęp, a koordynatorzy wyłącznie wtedy, gdy udostępni im swój profil.

Żeby praca nie była przykrością

Program adresowany jest do uczniów szkół maturalnych. Trafił do wszystkich 20 szkół średnich w mieście. Najpierw młodzież musi wypełnić ankietę, odpowiedzieć na szereg pytań. Na razie z 1500 uczniów zrobiło to ponad stu. Wnioski programu są takie, ze 70 procent z nich potrzebuje pomocy A1.

Reporter TVN24 Jerzy Korczyński rozmawiał z uczniami liceum ogólnokształcącego numer 5. - Od urodzenia zawsze wiedziałem, co chcę robić. Ale patrząc na znajomych, to uważam, że jest to sprawa ciężka, wielu z nas uważa, że ze to coś trudnego, każdy boi się o swoją przyszłość zawodową, żeby nie wstawać w poniedziałek i mówić "znowu do tej pracy" - powiedział jeden z uczniów.

- Niektórzy lubią to, co robią rodzice, niektórzy trochę mniej, najważniejsze żebyśmy w przyszłości wstawali z radością do tej pracy a nie z przymusu - zauważyła inna uczennica.

Uwaga, to tylko algorytm

Nauczyciel informatyki Dominik Życiński jednak przestrzega: - Na pewno w stu procentach nie możemy wierzyć w wyniki sztucznej inteligencji, dlatego że nadal to są algorytmy. Ktoś napisał algorytm i ta sztuczna inteligencja w oparciu o niego musi pracować, co oznacza, że jeśli nie udało się zaprogramować jakiś dodatkowych rozwiązań, to ona będzie się skupiała tylko i wyłącznie na tym jednym programie. Wiadomo, że sztuczna inteligencja się sama a z siebie rozwija, ale potrzebuje też na to czasu. Na pewno wszyscy, którzy będą mieli te wyniki, muszą je jeszcze zweryfikować.

Autorka/Autor:mag/b

Źródło: TVN24