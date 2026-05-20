Katowice Zderzenie dwóch aut, nie żyje jeden z kierowców Oprac. Mateusz Czajka |

Wypadek na drodze krajowej numer 81 w powiecie cieszyńskim Źródło wideo: Policja Śląska/OSP Ochaby Źródło zdj. gł.: OSP Ochaby

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przed godziną 15 na drodze krajowej numer 81, na wysokości wsi Ochaby Małe w powiecie cieszyńskim, doszło do zderzenia dwóch samochodów.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Skodą mężczyzna, wyjeżdżając od strony Wiślicy w kierunku pasa ruchu prowadzącego do Katowic, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi" - podała w komunikacie śląska policja.

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Źródło zdjęcia: OSP Ochaby

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, życia kierowcy Skody nie udało się uratować.

Z powodu działań służb przez cztery godziny droga do Katowic była zablokowana.

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24