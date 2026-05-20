Zderzenie dwóch aut, nie żyje jeden z kierowców
Przed godziną 15 na drodze krajowej numer 81, na wysokości wsi Ochaby Małe w powiecie cieszyńskim, doszło do zderzenia dwóch samochodów.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Skodą mężczyzna, wyjeżdżając od strony Wiślicy w kierunku pasa ruchu prowadzącego do Katowic, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi" - podała w komunikacie śląska policja.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, życia kierowcy Skody nie udało się uratować.
Z powodu działań służb przez cztery godziny droga do Katowic była zablokowana.
Źródło: tvn24.pl