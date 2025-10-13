86-letni rowerzysta zmarł w szpitalu

Cieszyn (woj. śląskie) Źródło: Google Earth

W poniedziałek, 13 października, około godziny 13:25 w Cieszynie, w rejonie skrzyżowania Alei Jana Łyska z ulicą 3 Maja, doszło do tragicznego wypadku drogowego.

Do tragicznego wypadku doszło w Cieszynie Źródło: Śląska Policja

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca samochodem marki Toyota Aygo, 65-letnia kobieta, nie zastosowała się do znaku 'STOP' i potrąciła jadącego ulicą 3 Maja w kierunku granicy państwa 86-letniego rowerzystę" – podała w komunikacie śląska policja.

Poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala, gdzie - mimo starań lekarzy - zmarł. Kierująca toyotą była trzeźwa. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów, zabezpieczyli ślady oraz zatrzymali prawo jazdy kierującej.

86-letnia rowerzysta po wypadku trafił do szpitala. Nie udało się go uratować Źródło: Śląska Policja

Okoliczności i przyczyny wypadku będą szczegółowo wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.

Rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu, co oznacza, że w zderzeniu z samochodem mają niewielkie szanse na uniknięcie poważnych obrażeń. Dlatego apelujemy również do osób poruszających się na rowerach o używanie elementów odblaskowych, oświetlenia i kasków – nawet w terenie zabudowanym. Widoczność i ostrożność ratują życie. przypomina policja

