Chorzów Wielki pożar w centrum Chorzowa

Chorzów. Wielki pożar w centrum miasta Źródło wideo: Damian, Dawid Es, Jacek Źródło zdj. gł.: Aleksandra

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Pożar wybuchł około godziny 19 w budynku w pobliżu centrum przesiadkowego w Chorzowie.

Wielki słup dymu w centrum Chorzowa Źródło zdjęcia: Jacek

- Płonie budynek, który jest w trakcie remontu. Palą się głównie składowane tam materiały budowlane - mówi kapitan Michał Adamek, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.

To dawny budynek banku.

Pożar wybuchł około godziny 19 Źródło zdjęcia: Damian

Pali się remontowany budynek Źródło zdjęcia: Aleksandra

Ogień pojawił się wewnątrz dziedzińca budynku i rozprzestrzenił na część dachu.

Na miejsce dojeżdzają kolejne zastępy straży pożarnej.

Prezydent Świętochłowic: zamykajcie okna

Daniel Beger, prezydent sąsiednich Świętochłowic, ostrzegł, że dym z budynku może kierować się w stronę ich miasta. "Zamykajcie okna, ograniczcie wieczorem aktywność fizyczną na zewnątrz" - napisał.

Pożar w Chorzowie Źródło: Kontakt24 / Klaudia