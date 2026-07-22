Chorzów
Wielki pożar w centrum Chorzowa
Pożar wybuchł około godziny 19 w budynku w pobliżu centrum przesiadkowego w Chorzowie.
- Płonie budynek, który jest w trakcie remontu. Palą się głównie składowane tam materiały budowlane - mówi kapitan Michał Adamek, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
To dawny budynek banku.
Ogień pojawił się wewnątrz dziedzińca budynku i rozprzestrzenił na część dachu.
Na miejsce dojeżdzają kolejne zastępy straży pożarnej.
Prezydent Świętochłowic: zamykajcie okna
Daniel Beger, prezydent sąsiednich Świętochłowic, ostrzegł, że dym z budynku może kierować się w stronę ich miasta. "Zamykajcie okna, ograniczcie wieczorem aktywność fizyczną na zewnątrz" - napisał.
Źródło: tvn24.pl