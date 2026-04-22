Szpitale mają długi, trwa referendum w sprawie połączenia placówek

Głosowanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
- Przez lata nie byliśmy odpowiednio dotowani - twierdzi Wojciech Droździewicz, przewodniczący "Solidarności" w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym numer 4 w Bytomiu trwa głosowanie w referendum w sprawie połączenia z inną placówką w mieście - Szpitalem Wojewódzkim numer 2. Powodem takich planów są długi.

21 kwietnia w WSS nr 4 rozpoczęło się referendum, w którym pracownicy wyrażą swoją opinię ma temat połączenia ze Szpitalem Wojewódzkim nr 2. Głosowanie potrwa trzy dni.

23 kwietnia rozpocznie się głosowanie w Szpitalu Wojewódzkim numer 2. Potrwa do 24 kwietnia.

"Przez lata nie byliśmy odpowiednio dotowani"

- Problem generalnie polega na tym, że przez lata nie byliśmy odpowiednio dotowani. Dostawały inne szpitale. Nie będę ich wymieniał, ale to naprawdę można potwierdzić dokumentami. Pan marszałek (województwa śląskiego – przyp. red.) mówi, że nie możemy patrzeć w przeszłość. Musimy patrzeć w przeszłość, bo te pieniądze nam się generalnie należą. Nasz szpital z tego powodu wygląda, jak wygląda - twierdzi Wojciech Droździewicz, przewodniczący "Solidarności" w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

Głosowanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
Tłumaczy, że w innych miejscach – np. w szpitalu w Sosnowcu – standard pomieszczeń jest o wiele lepszy. Według przedstawiciela "Solidarności" wnętrza WSS nr 4 wyglądają "jak w lazarecie".

"Dług i tak z nami zostanie"

Związkowcy obawiają się między innymi przeniesienia salowych do firm zewnętrznych. Aurelia Krajcer-Socha, przedstawicielka Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Laboratoriów Diagnostycznych wskazuje, że w przeszłości dwukrotnie próbowano tego rozwiązania, które się nie sprawdziło.

- Byłam na spotkaniu z panem marszałkiem. To są takie obiecanki: a może się uda. Nie przedstawiono nam żadnego wyliczenia, czy połączenie rzeczywiście będzie z zyskiem. My mamy bardzo duży dług, który i tak musimy spłacić. Na zebraniu dyrektor powiedział, że dług i tak z nami zostanie - powiedziała reporterce TVN24 Barbara Kochanowska, członkini "Solidarności" w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

Dodała, że w przypadku braku poparcia dla zmian, zostanie zawiązany komitet protestacyjny.

Miliony złotych zobowiązań

Urząd marszałkowski w kwietniu informował, że szpital nr 4 ma ponad 70 milionów złotych zadłużenia wymagalnego. Rzeczniczka szpitala poinformowała nas jednak o kwocie sięgającej 80 milionów.

- Strata za rok 2025 wynosi 26 milionów złotych. Prognozowana strata w 2025 roku wynosiła 21 milionów złotych, jednak jej wielkość zwiększyła się w związku z brakiem zapłaty za nadwykonania przez Narodowy Fundusz Zdrowia - przekazuje Iwona Wronka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Dodaje przy tym, że szpital nr 2 ma o wiele mniejsze zobowiązanie – około trzy miliony złotych, a rok 2025 zakończył stratą niemal ośmiu milionów złotych.

Dlaczego mężczyźni żyją krócej i rzadziej chodzą do lekarza? Eksperci tłumaczą
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dlaczego mężczyźni żyją krócej i rzadziej chodzą do lekarza? Eksperci tłumaczą

Anna Bielecka

Będą konsultacje

W opublikowanym na stronie WSS nr 4 oświadczeniu czytamy, że "projekty zmian są propozycją, do której można zgłaszać uwagi". W komunikacie podkreślono, że "w ramach konsolidacji nie są planowane zwolnienia pracowników".

- Decyzja o konsolidacji szpitali jest decyzją organu prowadzącego oba podmioty, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Efekty tego procesu mają być wypracowywane wspólnie przez przedstawicieli placówek. Wkrótce ma zostać powołany zespół do spraw konsolidacji i ustalony harmonogram jego prac. Każdy zainteresowany będzie mógł wnieść swoje uwagi zarówno na etapie prac zespołowych, jak i podczas konsultacji społecznych uchwały przed głosowaniem Sejmiku Śląskiego - wyjaśnia Iwona Wronka.

"Jesteśmy zdeterminowani"

Połączone placówki - zgodnie z planem - mają funkcjonować jako Zespół Szpitali Bytomskich.

"Zależy nam na tym, by wszystkie wprowadzone zmiany wypracowane zostały razem z dyrekcją, pracownikami i stroną społeczną szpitali. Jesteśmy zdeterminowani, by je przeprowadzić. Rozumiemy, że to nie jest łatwe i będzie wymagało dużo pracy i zaangażowania nas wszystkich, dlatego od początku o tym rozmawiamy i jesteśmy otwarci na konstruktywne sugestie czy propozycje" - informuje w komunikacie urzędu marszałkowskiego były już wicemarszałek województwa śląskiego Leszek Pietraszek (21 kwietnia został przewodniczącym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii).

W mieście funkcjonuje jeszcze jedna placówka, która jest jednak szpitalem powiatowym i nie będzie połączona z pozostałymi – Szpital Specjalistyczny numer 1.

Jak będzie przebiegać fuzja?

W planach jest m.in. połączenie ze sobą oddziałów o podobnym profilu (np. ginekologiczno-położniczych, chorób wewnętrznych), konsolidacja poradni, połączenie aptek szpitalnych.

Zmian jest sporo. Łączone mają być także działy zajmujące się marketingiem, kadrami, zamówieniami publicznymi, IT oraz sekretariaty. Połączona będzie także m.in. diagnostyka obrazowa.

W planach na terenie Szpitala nr 4 jest rozbudowa i modernizacja Centrum Zdrowia Psychicznego. Oddział Chorób Płuc zostanie przeniesiony do Szpitala Specjalistycznego w graniczącym z Bytomiem Chorzowem. Jak czytamy w komunikacie WSS nr 4, oprócz usług sprzątających firmom zewnętrznym będzie zlecona ochrona obiektów, pranie oraz przygotowywanie posiłków.

Szpitale protestują

Pomysł połączenia placówek nie jest pierwszym w Polsce. Od pewnego czasu mówi się np. o stworzeniu jednego organizmu ze szpitali Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych (Podkarpacie). Tutaj powodem również ma być ciężka sytuacja finansowa.

Sytuacja jest zła zwłaszcza w szpitalach powiatowych. Wiele z nich rozpoczęło protest. Powodem rozpoczęcia "Czarnego tygodnia" jest m.in. brak rozliczeń za 2025 rok, ograniczanie finansowania nadwykonań oraz zaniżone wyceny świadczeń z NFZ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Medycy zapłacili za przegląd sprzętu, bo szpital ma problemy

Medycy zapłacili za przegląd sprzętu, bo szpital ma problemy

Jest 2 w nocy. Czekamy na śmierć

Jest 2 w nocy. Czekamy na śmierć

Agata Listoś-Kostrzewa
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Szpital
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jarosław Kaczyński
Morawiecki "ma odczuć, że doprowadził do rebelii"
Polska
Reklama Zondacrypto na budynku Centrum Olimpijskiego
Ilu poszkodowanych w sprawie Zondacrypto? Prokuratura: liczby rosną
Polska
Pijany mechanik jechał autem klientki
Pijany mechanik jechał autem klientki
Wrocław
Pilne
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy
BIZNES
imageTitle
Odłamki szkła spadły na głowę trenera. "Walił w szybę z całych sił"
EUROSPORT
Ciężarówka przebiła bariery
Ciężarówka przebiła bariery na wiadukcie, kilka kilometrów korka
WARSZAWA
Meta Platforms
Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI
BIZNES
Skwer znajduje się w sercu dzielnicy Bałuty
"Ktoś upadł na głowę". To tu zaplanowano juwenalia
Piotr Krysztofiak
Przymrozki
Tu noc i poranek będą zimne. Alarmy IMGW
METEO
Okno życia (zdjęcie ilustracyjne)
1,5-roczny chłopiec w oknie życia
Szczecin
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Słowacja o terminie wznowienia dostaw ropy
BIZNES
imageTitle
Juventus zaprasza Lewandowskiego. Padła konkretna oferta
EUROSPORT
Wyrzutnia K239 CHUNMOO
800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
WARSZAWA
rosja telefon internet
Niepokojące wyniki badań. Rośnie skala oszustw
BIZNES
Portret pamięciowy poszukiwanego
Stracił oszczędności życia w dwa dni. Policja szuka oszustów, jest portret
WARSZAWA
Bill Gates
Bill Gates ograniczy zatrudnienie. W tle sprawa Epsteina
BIZNES
Rodzice zastępczy trzyletniej dziewczynki usłyszeli zarzuty
To nie był nieszczęśliwy wypadek. Trzyletnia Róża nie żyje, rodzice zastępczy oskarżeni o zabójstwo
Trójmiasto
imageTitle
Jeden z najważniejszych wyścigów świata na dłużej w Eurosporcie
EUROSPORT
Zamykają przejście pod Targową
Ostatni rozdział historii tunelu pod Targową. Zamurują wejścia
WARSZAWA
Dwie osoby zatrzymane w śledztwie w sprawie pseudokancelarii prawnej
Nie są prawnikami, ale założyli kancelarię i podpisywali umowy leasingowe
Poznań
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa odwołuje tysiące lotów. Problemy dla polskich pasażerów
BIZNES
Elon Musk
Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój AI
BIZNES
Oskarżony Gruzin Mamuka K. na sali łódzkiego Sądu Okręgowego
25 lat więzienia zamiast dożywocia za zabójstwo Pauliny. Prokuratura o kasacji
Łódź
Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Akcja saperów po znalezieniu niewybuchu. Zamknięta część miasta
Wrocław
United Airlines Boeing
Gigant lotniczy rozczarowuje prognozami
BIZNES
Pogoda na majówkę
Amerykanie i Europejczycy są zgodni, jaki może być maj. Co z majówką?
Arleta Unton-Pyziołek
Pałac Prezydencki
Wpadka kancelarii prezydenta? Tytuł dla lekarza, który nie żyje od kilku miesięcy
Polska
58 min
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
Kulisy spotkania Tuska z Pełczyńską-Nałęcz. Co powiedział premier?
Podcast polityczny
Korona św. Stefana to jeden z najważniejszych symboli węgierskiej państwowości
Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Będą Rosjanie, nie będzie zawodów. Norwegowie nieugięci
EUROSPORT

