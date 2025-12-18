Byłą partnerkę oblał "nieznaną substancją", później postrzelił w głowę

53-latek oblał byłą partnerkę substancją i postrzelił. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Źródło: KMP w Bytomiu

Zgłoszenie o ataku policjanci otrzymali w poniedziałek, 15 grudnia wieczorem. Po przyjeździe pod wskazany adres zastali ranną kobietę. Na miejscu pracowali ratownicy medyczni, którzy udzielili jej pomocy i przetransportowali do szpitala.

Po awanturze postrzelił byłą partnerkę

Jak ustalili funkcjonariusze, pomiędzy byłymi partnerami doszło do awantury. "W jej trakcie 53-latek wylał na twarz i dekolt byłej partnerki nieznaną substancję, a następnie postrzelił ją, w wyniku czego doznała obrażeń głowy" - informują policjanci z Bytomia. Po zdarzeniu uciekł z miejsca.

Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego. W mieszkaniu, w którym przebywał, znaleźli aluminiowy kij baseballowy oraz kilka przedmiotów przypominających broń krótką i długą, a także stalowe i plastikowe kulki. Jak przekazują, najprawdopodobniej z takiej właśnie broni padł strzał w kierunku kobiety.

53-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.