Poszukiwania 11-latka w górach. GOPR: nie zostawiaj nikogo na szlaku

Policjanci, strażacy, goprowcy szukali w niedzielę pod szczytem Szyndzielnia 11-letniego chłopca. Matka zostawiła go na szlaku i wróciła do schroniska po młodszego syna. Była godzina 15. Starszy syn miał czekać, ale ruszył w dół. Znaleźli go turyści.

Matka wróciła do schroniska po młodszego syna

Matka wróciła do schroniska po młodszego syna, a starszy miał na nich czekać na Polanie Kamienickiej. Kocur nie umiał nam wyjaśnić, dlaczego się rozdzielili, dlaczego nie poszli po siedmiolatka razem. Możliwe, że 11-latek był już zmęczony wędrówką. Trasa z Polany Kamienickiej do schroniska pod Szyndzielnią to kilka minut spaceru, ale ostro pod górę.

Starszy syn poszedł dalej sam

Nie zostawiaj nikogo na szlaku

Co by radził w takiej sytuacji, gdy jesteśmy w górach sami z dwójką dzieci i jedno znika nam z oczu? - Dzwonić od razu do nas - mówi ratownik. - Jak coś się dzieje na terenie górskim, my powinniśmy być powiadamiani. Prosze się nie bać. Dzwonią do nas ludzie, żeby ich podwieźć, ale my już sami weryfikujemy, co jest błahe a kiedy potrzebna jest pomoc. I w zależności od sytuacji, od pory roku, budujemy scenariusz jak działać.