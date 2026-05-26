Katowice Nocne wędkowanie zakończyło się śmiercią 57-latka Oprac. Mateusz Czajka |

Śląska Policja rozpoczyna patrole na wodzie

Policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego interweniowali w niedzielę nad ranem w Boguchwałowicach w powiecie będzińskim. Otrzymali zgłoszenie o samotnie dryfującej łodzi na Zalewie Przeczyckim.

Służby znalazły kilka metrów od łodzi ciało 57-latka - leżało tuż pod powierzchnią wody. Policja podała, że wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

"Jak wynika z ustaleń, mężczyzna poprzedniego wieczoru wypłynął samotnie na jezioro na nocne wędkowanie. W łodzi znajdowały się jego rzeczy osobiste, sprzęt wędkarski oraz butelki po alkoholu" - informowała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Będzinie.

