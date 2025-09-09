Awaria na stacji w Katowicach. Nie jeżdżą pociągi

Katowice Źródło: Google Maps

Jak przekazała Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK, usterka nastąpiła przed godziną 14 na linii kolejowej numer 139 w rejonie stacji kolejowej Katowice Ligota.

Stacja Katowice Ligota to jedno z newralgicznych miejsc sieci kolejowej województwa śląskiego. Kursują tamtędy pociągi z Katowic w kierunku południowym, m.in. do Tychów, Bielska-Białej, Wisły, Cieszyna, Rybnika, Raciborza czy granicy państwa w Chałupkach i Zebrzydowicach. Stacja wraz z odcinkiem linii kolejowej jest przebudowywana w ramach modernizacji katowickiego węzła kolejowego.

Wstrzymany ruch pociągów

Awaria spowodowała wstrzymanie ruchu pociągów między Katowicami a Tychami i Mikołowem. Według Głowackiej przewoźnicy kolejowi organizują komunikację zastępczą i wprowadzili wzajemne uznawanie swoich biletów. Bilety kolejowe honorowane są też w komunikacji publicznej Zarządu Transportu Metropolitalnego.

- Z informacji wykonawcy wynika, że usuwanie awarii może potrwać do godzin wieczornych we wtorek - przekazała przedstawicielka zarządcy kolejowej infrastruktury.

Trwa przebudowa stacji

Przebudowa stacji Katowice Ligota to jeden z elementów kluczowego zamówienia w ramach modernizacji połączenia kolejowego od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach. Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakładana jest rozbudowa linii kolejowych do co najmniej czterech torów - pod kątem oddzielenia ruchu aglomeracyjnego i tworzenia Kolei Metropolitalnej.

Największy z kontraktów PLK podpisały w kwietniu 2024 r. z konsorcjum Torpol-Intop (za 4,184 mld zł brutto, ok. 3,4 mld zł netto). Obejmuje on rozbudowę połączenia Katowice Szopienice Południowe - Katowice - Katowice Ligota - Katowice Piotrowice, przebudowę stacji Katowice i Katowice Ligota, remonty kilku istniejących przystanków z budową trzech nowych, a także odbudowę całej infrastruktury inżynieryjnej, w tym wiaduktów kolejowych.

Perspektywa realizacji wszystkich prac na katowickim węźle to 2028 r. Do tego czasu ruch pociągów przez Katowice jest w różny sposób ograniczany; ograniczenia są też w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.