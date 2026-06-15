Katowice Archidiecezja katowicka powołała specjalną komisję. Chodzi o zgłoszenie na temat biskupa Oprac. Mateusz Czajka |

Druzgocący raport na temat pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Komisja zapowiada kolejne publikacje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Archidiecezja katowicka bada sprawę domniemanego przestępstwa pedofili, którego miał dopuścić się zmarły biskup pomocniczy Gerard Bernacki. W komunikacie zaznaczono, że jest to komisja historyczna, ponieważ prawo kościelne nie przewiduje sądzenia osoby zmarłej.

Według ustaleń Onetu, biskup miał w 1985 roku - jeszcze jako ksiądz - dopuścić się molestowania małoletniego ministranta na terenie kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach po powrocie z odwiedzin duszpasterskich (tzw. kolędy). Do podobnej sytuacji miało dojść kilka razy. Dziś już dorosły mężczyzna miał złożyć zawiadomienie do kurii w lutym tego roku.

W komunikacie archidiecezja wskazała, że chodzi o przestępstwo dotyczące kan. 1398 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Norma ta dotyczy osoby, która "popełniła przestępstwo przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim lub z osobą, która na stałe używa rozumu tylko w ograniczonym zakresie, lub z osobą, której prawo przyznaje taką samą ochronę".

Kuria nie sprecyzowała, o który dokładnie przypadek chodzi.

Kuria szuka innych, którzy mogli zostać skrzywdzeni

Jak informuje archidiecezja katowicka, zespół "zapoznał się już z większością dokumentów i wysłuchał części osób". W jego skład wchodzi specjalistka z zakresu prawa kanonicznego dr Monika Gwóźdź, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji katowickiej ks. Paweł Olszewski oraz ks. dr Grzegorz Strzelczyk, który w przeszłości kierował Fundacją Św. Józefa. Ta zajmuje się osobami skrzywdzonymi w Kościele.

Archidiecezja prosi o kontakt wszystkich, "którzy mogli doświadczyć krzywdy ze strony zmarłego bp. Gerarda Bernackiego, a także do osób posiadających wiedzę o ewentualnych krzywdach, przestępstwach lub okolicznościach mogących mieć znaczenie dla wyjaśnienia sprawy".

Podano także numer do kontaktu (+48 519 318 959) oraz adres mailowy do delegata: delegat.dm@katowicka.pl.

"Mamy świadomość, że podjęcie takiego kontaktu może wiązać się z trudnymi emocjami i powrotem do bolesnych doświadczeń. Każda osoba zgłaszająca się do zespołu zostanie wysłuchana z szacunkiem, życzliwością, z poszanowaniem jej godności oraz troską o jej bezpieczeństwo i prywatność" - informował w komunikacie rzecznik archidiecezji katowickiej ks. Rafał Skitek.

Wskazał przy tym, że do czasu zakończenia prac członkowie komisji nie będą komentowali sprawy.

Biskup odszedł przedwcześnie na emeryturę

Biskup Gerard Bernacki urodził się w 1942 roku. Był biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej od 1988 do 2012 roku. Wcześniej pracował m.in. jako kapelan i sekretarz abp. Damiana Zimonia. Jak podaje Onet, do molestowania miało dojść w czasie, gdy Gerard Bernacki prowadził wykłady z teologii życia wewnętrznego i teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach.

Biskup pomocniczy zakończył swoją posługę w 2012 roku, kilka lat przed osiągnięciem wieku 75 lat, w którym biskupi zwyczajowo odchodzą na emeryturę. Zmarł w grudniu 2018.

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