Opinie i wydarzenia

Swietłana Cichanouska była gościem wydania specjalnego w TVN24. Liderka białoruskiej opozycji w rozmowie z Piotrem Marciniakiem komentowała postawę Aleksandra Łukaszenki w związku z wojną w Ukrainie. W jej ocenie to nie Białorusini chcieli tej wojny, lecz Łukaszenka. - Nasi żołnierze nie chcą brać udziału w tej wojnie, nie rozumieją dlaczego muszą walczyć przeciwko naszym braciom i siostrom w Ukrainie i współdzielić odpowiedzialność z Łukaszenką - powiedziała opozycjonistka. Jak dodała, Łukaszenka oddał białoruską ziemię, aby Rosjanie mogli wejść do Ukrainy, choć obywatele są przeciwni tej wojnie. – W tym momencie Białoruś jest pod rosyjską okupacją wojskową. Łukaszenka jest wasalem Putina – oceniła działaczka polityczna. Jej zdaniem ludzie w Białorusi zdają sobie sprawę, kto jest odpowiedzialny za wojnę, a żołnierze, którzy nie chcą w niej uczestniczyć, uciekają na Zachód, a nie do Rosji. Na koniec Chichanouska mówiła, że "bez wolnej Ukrainy, nie będzie wolnej Białorusi".