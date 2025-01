Holland: zdarzało mi się rzucać przedmiotami, teraz jestem dużo spokojniejsza

Zdarzało mi się, mam nadzieję, że to należy do przeszłości, być niemal przemocową. Parę razy bardzo mocno wyrażałam swoje niezadowolenie - wyznała w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO Agnieszka Holland, opowiadając o pracy na planach filmowych. Uważa jednak, że na takie zachowanie absolutnie nie można sobie pozwalać, nawet jeżeli ma się rację. Opowiadając o pracy nad "Tajemniczym ogrodem", Holland przyznała, że tworzenie filmu dla dużego hollywoodzkiego studia było dla niej "bolesnym procesem". Zawsze po trudnych filmach światowej sławy reżyserka i scenarzystka doznawała pewnego rodzaju depresji. Wspominając pracę nad "House of Cards" w 2016 roku, "czarnym dniem dla produkcji" był ten, kiedy okazało się, że Donald Trump zostaje prezydentem USA. Aktorka Robin Wright miała zamknąć się w swojej przyczepie i płakać.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik poleciła książkę "Drobny Szczegół" Adanii Shibli, natomiast Agnieszka Holland zarekomendowała "Dzienniki" Franza Kafki.

