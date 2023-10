Polityka zaczęła wchodzić w sfery, w których nie powinno jej być - mówiła w programie "Jeden na jeden" w TVN24 aktorka Magdalena Boczarska. Zachęcała do udziału w nadchodzących wyborach. - Jeżeli chociaż jedną osobę uda się do tego namówić, to jest to wielka sprawa - stwierdziła Boczarska. Dodała, że "można iść całą rodziną na wybory". - Ja zamierzam tak zrobić - wyznała aktorka. Jej zdaniem "jeżeli ktoś mówi, że polityka go nie dotyczy, to nie jest prawda". Odniosła się też do głównych tematów kampanii, między innymi do kwestii edukacji. - Chciałabym, żeby szkoła nie była miejscem, które indoktrynuje - powiedziała Boczarska. Zauważyła również, że "sprawy kobiet stały się tematem bardzo alarmującym".