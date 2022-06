"Rodziny dzieci o niczym nie wiedziały. Mówiono im, że dziecko uciekło i nie przeżyło"

TYLKO W TVN24 GO | Dowiedziałam się o tym w czwartek, tuż przed piątkowym spotkaniem w Kamploops. Postanowiłam tam pójść, bo moja mama chodziła do tej szkoły - powiedziała w rozmowie z Markiem Osiecimskim Deb Crow, córka ocalonych ze szkoły rezydencjalnej w Kamploops. Wspomniała, że mama i jej rodzeństwo, którzy tam chodzili, widzieli swój dom z czwartego piętra, ale nie mogli tam chodzić, nie mieli prawa spotykać się ze swoją mamą w domu. Rozmówczyni Marka Osiecimskiego całe życie słyszała o eksperymentach, jak długo dzieci przeżyją na bardzo ograniczonej diecie, usuwanych ciążach, molestowaniach dzieci przez zakonnice, ale myślała wtedy, że to opowieści o innych ludziach, że jej nie dotyczą, bo tego nie doświadczyła. - Gdy poszłam w tamten piątek do szkoły, gdzie ogłosili, że znaleziono 215 grobów, dotarło do mnie, co spotkało moje ciotki, wujków, babcie. Pojęłam świat, w którym żyli, jak łagodzili przed nami opowieści o nim - wyznała Deb Crow.

