Polacy wyrzucają tony leków, czasem całkiem dobrych

Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
W 2025 roku apteki we Wrocławiu zebrały 44 tony leków wyrzuconych przez pacjentów, a w Warszawie - 155 ton. Problem jest w całej Polsce. W Porąbce rodzina chorego przyniosła w foliówce leki za 240 tysięcy złotych - chociaż wciąż były dobre, to trafiły do kosza.

Tabletki, kapsułki i ampułki nie są ciężkie, więc trudno sobie nawet wyobrazić, jaką objętość zajęły te 44 tony wyrzuconych w zeszłym roku we Wrocławiu leków. - Skala jest, niestety, bardzo duża i tak naprawdę porażająca - ocenił prezes Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej Marcin Repelewicz.

Z każdym rokiem - jak widać w statystykach - jest coraz gorzej. W Warszawie w 2025 roku było to 155 ton. W dodatku to, co pacjenci wyrzucają do aptecznych śmietników, to tylko część zmarnowanych leków. Reszta często trafia do zwykłych śmietników.

- Nie mamy informacji, ile procent pacjentów takie leki przynosi, ale domniemamy, że tak naprawdę mały odsetek tych leków trafia z powrotem do aptek, aby tam je odpowiednio zutylizować - powiedział Marcin Repelewicz.

W rzeczywistości te alarmujące liczby mogą być kilkukrotnie większe. Łatwo policzyć, że w całym kraju każdego roku do spalarni muszą trafiać tysiące ton leków. Często nieprzeterminowanych, a nawet nierozpakowanych.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia, Urząd m. st. Warszawy

Leki warte majątek w foliówce

W aptece "Farmana" w Porąbce niedaleko Bielska-Białej niedawno do kosza trafiła foliowa torebka z lekami o wartości 240 tysięcy złotych. Chory dostał je w ramach programu lekowego, ale coś się zmieniło i już mu te leki nie były potrzebne.

- Pacjent musiał z tej terapii zrezygnować. Z jakiego powodu, nie wiem. Przyniosła je rodzina. Natomiast to poszło do kosza - wspomina farmaceutka Alina Kilian.

Niewykorzystanych leków nie można z powrotem wprowadzić do obrotu. To sytuacja ogólnopolska, dlatego aptekarze biją na alarm: trzeba ograniczyć marnowanie leków. W pierwszej kolejności zachęcają pacjentów, aby konsultowali się z farmaceutami, jeżeli nie mogą z lekarzami, i nie podejmowali pochopnych decyzji.

- Nie ma sensu, żeby pacjent przy pierwszych negatywnych odczuciach przy braniu nowego leku, odstawiał go, zwłaszcza, jeżeli zrealizował receptę na kilka miesięcy, na kilka opakowań, albo nawet na rok - uważa Mariusz Politowicz, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, który prowadzi aptekę "Pod wagą" w Pleszewie.

Farmaceuci proszą o łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej. "Słowo pacjenta nie wystarczy"
Farmaceuci proszą o łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej. "Słowo pacjenta nie wystarczy"

Postulaty aptekarzy

Marnotrawstwu, niestety, sprzyjają takie programy jak "leki dla seniora", które pozwalają kupić medykamenty za bezcen albo wręcz dostać je za darmo. Do tego w Polsce obowiązuje system rocznych recept, w ramach którego wiele osób robi niepotrzebnie ogromne zapasy leków, które w dużej części potem trafiają do kosza.

Aptekarze od dawna deklarują chęć pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Potrzeba jednak do tego zmiany przepisów.

- Pierwsza rzecz, o której od dawna nasze środowisko mówi: recepta kontynuowana w aptece, wdrożenie farmaceuty w farmakoterapię pacjenta, w kontrolę w wydawaniu leków. Przecież my jesteśmy do tego stworzeni, tego się uczyliśmy - mówi Alina Kilian.

Marek Nowicki
Reporter medyczny "Faktów" TVN oraz komentator TVN24
Czytaj także:
Dwie osoby odpowiedzą za zniszczenie ogrodzenia cerkwi
Zostawili bazgroły na ogrodzeniu cerkwi. Dwóch mężczyzn w rękach policji
WARSZAWA
Donald Trump wskazuje na popiersie Churchilla
"Niestety, nie jest Churchillem". Donald Trump "rozczarowany"
Rejestr fundacji rodzinnych mieści się w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim
"Rodzinny raj". Rejestr jest jawny, ale dostęp do akt - ściśle ograniczony
Szymon Żyśko
Donald Tusk
Tusk: wystosowaliśmy twardy manifest do Komisji Europejskiej
BIZNES
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
W szkołach odwołali lekcje, zbiera się sztab kryzysowy
Olsztyn
Jacek Włosowicz
Senator "wyleci" z PiS? "Kaczyński musi ucinać takie głosy na starcie"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiAleksandra Sapeta
Wojska ekwadorskie przy zniszczonym pasie startowym
27 zwęglonych ciał na granicy. Konflikt prezydentów
Mężczyzna został zatrzymany
Zabił, bo "chciał rozładować złość"
Katowice
imageTitle
Obrażona Sabalenka. "Nie wiem, czy po takich komentarzach będę chciała wrócić"
EUROSPORT
Na polanę spadł balon
Pojawił się przy balonie, który spadł na polanę
Białystok
portfel, pieniądze
Większy lęk przed inflacją. Niepokojące dane
BIZNES
Kardynał Angelo Becciu
"Proces stulecia" w Watykanie unieważniony. Media o "otwarciu puszki Pandory"
Włodzimierz Czarzasty
"Odwagi życzę". Czarzasty pisze do Nawrockiego
Polska
Finał pościgu za mężczyzną w Mysłowicach
Chcieli zatrzymać rowerzystę, ten zaczął uciekać
Katowice
Śnieg, Zakopane
Zima wróciła do Zakopanego
METEO
Policja zatrzymała 44-latka
Groził nożem i bił tłuczkiem do mięsa, by "kupić" auto
Białystok
imageTitle
Były australijski numer jeden zawieszony na cztery lata. Wróci pod jednym warunkiem
EUROSPORT
Ali Laridżani
"Czysta krew" zostanie pomszczona. Zapowiedzieli "zdecydowany odwet"
57 min
Tusk
Tusk do człowieka prezydenta: pan jest u mnie, nie u siebie
Podcast polityczny
Karol Nawrocki
"Rosną koszty weta". Wielka agencja alarmuje, minister komentuje
BIZNES
Podszedł do ołtarza
"Wziął krzyż z ołtarza i rzucił nim"
Białystok
Warszawa Okęcie, Lotnisko Chopina, opóźnione loty
Media: powroty Polaków sfinansowane za pieniądze Unii Europejskiej
BIZNES
Klasa lekcyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Przypadek gruźlicy w szkole. Są wyniki badań uczniów i nauczycieli
Szczecin
imageTitle
Terminarz lekkoatletycznych HMŚ 2026. Kiedy starty Polaków?
EUROSPORT
imageTitle
Ruszają HMŚ. Polacy z wielkimi nadziejami jako gospodarze
EUROSPORT
Samolot wykrywający drony E-2D Hawkeye
Mówią o nich "łowcy dronów". Amerykanie wysłali je na Bliski Wschód
Nie żyje ksiądz z Siedlec
Zakonnik i sprzątaczka brutalnie zamordowani. Podejrzany może uniknąć więzienia
Alicja Glinianowicz
imageTitle
Fenomenalny O'Sullivan. Ekspresowy awans, rywal bez szans
EUROSPORT
Ciężarówka została wyciągnięta z tunelu w Alejach Jerozolimskich
Ciężarówka wbiła się w tunel przy dworcu, kierowca uciekł
WARSZAWA
Amerykański dron uderzeniowy LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System)
Nowa, tańsza broń USA. Pentagon planuje masową produkcję
