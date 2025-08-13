Specjalizacja neuropatologia może zostać zlikwidowana. Eksperci apelują, żeby tego nie robić Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

O losach chorego, czy to w szpitalu, czy w domu, nierzadko decydują specjalistyczne badania pod mikroskopem wykonywane przez neuropatologów, o czym pacjent nawet nie wie. To właśnie oni, oglądając próbki pobranych od chorego tkanek, wykrywają nowotwory mózgu, rdzenia kręgowego, choroby Alzheimera, Parkinsona, Creutzfeldta-Jakoba, choroby mięśni i wiele innych. Wykrywają, ale wykrywać nie będą, bo Ministerstwo Zdrowia planuje zlikwidować specjalizację z tej dziedziny.

- Taka decyzja spowodowana jest najprawdopodobniej oszczędnościami, aby jak najmniej pieniędzy szło na badanie, które jest potencjalnie drogie - domyśla się neurochirurg dr Marek Prokopienko z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Badania są drogie, ale bardzo potrzebne, bo nowoczesna medycyna zmierza właśnie w tym kierunku: leczenia spersonalizowanego, dostosowanego do każdego pacjenta. Aby poznać przyczynę choroby, czasami trzeba zajrzeć bardzo głęboko - aż do molekuł.

Specjalizację ma zastąpić tak zwana umiejętność

- Diagnostyka nowotworów ośrodkowego układu nerwowego to jest bardzo skomplikowana diagnostyka histomolekularna, wymagająca specjalistycznych badań molekularnych - wyjaśnia neuropatolożka, prof. Wiesława Grajkowska.

Grajkowska to wybitna polska neuropatolożka, która do marca tego roku była krajowym konsultantem do spraw tej specjalizacji. Od tego czasu nie ma już krajowego konsultanta do spraw neuropatologii, a sama specjalizacja, którą można było dotąd ukończyć, jedynie zdając bardzo ciężki egzamin, ma być zastąpiona tak zwaną umiejętnością.

- Nie wyobrażam sobie, żeby lekarz z taką umiejętnością rozpoznawał nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Są to nowotwory bardzo często groźne, gdzie trzeba wdrożyć odpowiednie leczenie, żeby uniknąć śmierci - komentuje Albert Acewicz, kierownik Zakładu Neuropatologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ministerstwo Zdrowia nie zaprzecza, że zlikwiduje specjalizację

Zapytaliśmy nową ministrę zdrowia, czy planuje zlikwidować specjalizację z neuropatologii. Jolanta Sobierańska-Grenda odmówiła odpowiedzi przed kamerą. Resort zdrowia jednak nie zaprzecza, że się do tego przygotowuje.

- Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia, do nowej pani minister, aby po pierwsze neuropatologia nadal była specjalizacją, a po drugie o powołanie nowego konsultanta krajowego - przekazuje Wojciech Machajek, prezes Fundacji Chorób Mózgu.

Apelują lekarze i eksperci - w imieniu przeciętnego pacjenta, który zlikwidowania tej rzadkiej specjalizacji nawet nie zauważy. - Jest to ze szkodą dla pacjenta, ale pacjent może nawet nie wiedzieć, że takich czy innych badań może nie mieć w pakiecie zdrowotnym - tłumaczy dr Marek Prokopienko.

Po prostu wszystko zniknie w systemie. Ktoś tam czegoś u pacjenta na czas się nie wykryje, statystyki przeżywalności się nie poprawią - ale to będzie wiadomo dopiero po latach.