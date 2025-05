Rafał Trzaskowski obiecuje podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. "Będę rozmawiał z rządem" Źródło: Ewa Koziak/Fakty po Południu TVN24

To może być jedyny Karol Nawrocki, który w drugiej turze wyborów prezydenckich poprze Rafała Trzaskowskiego. - Proszę wszystkich, żeby na moje nazwisko nie głosowali - powiedział Karol Nawrocki, mieszkaniec Kalisza.

Karol Nawrocki był ciekawy, jakie będą pierwsze decyzje Rafała Trzaskowskiego, jeśli wygra wybory. - Pierwsza decyzja, która jest dla mnie niesłychanie ważna, to jest kwestia kwoty wolnej od podatku. 60 tysięcy - powiedział kandydat KO na prezydenta.

Obecnie kwota wolna wynosi 30 tysięcy złotych. Jej podniesienie to jeden ze stu konkretów, z którymi Koalicja Obywatelska szła do wyborów parlamentarnych. Do tej pory postulat nie został zrealizowany. Czytamy, że Ministerstwo Finansów prowadzi w tej sprawie audyt finansów publicznych. Trwają też uzgodnienia z samorządami, które partycypują we wpływach z podatku PIT.

- Będę rozmawiał z rządem, żeby to się stało natychmiast, a jak nie, to jeszcze w sierpniu złożę swoją własną propozycję, dlatego że to po prostu trzeba załatwić. To tego typu rozwiązanie, na którym skorzystają wszystkie Polki i wszyscy Polacy - powiedział Rafał Trzaskowski.

Premier Donald Tusk jest zdeterminowany, żeby podwyższyć kwotę wolną od podatku. Obiecuje, że stanie się to do końca kadencji. Z drugiej strony premier ma świadomość, że to będzie duże wyzwanie dla budżetu. Dlatego był ostrożny w oszacowaniu tego, kiedy zmiany mogą wejść w życie.

- To będzie zależało od tego, jak wysoko trzyma się deficyt, nie możemy przekroczyć pewnej granicy, bo stracimy środki europejskie - powiedział Donald Tusk w wywiadzie dla "Faktów po Faktach" 22 maja.

PiS i koalicjanci są za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku

Co do zasadności wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatku jak mało kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości zgadzają się z Koalicją Obywatelską. - Zmniejszanie obciążeń podatkowych pod warunkiem zbilansowania odpowiedniego budżetu jest dobrym kierunkiem - skomentowała posłanka PiS Anna Gembicka.

Jednak Prawo i Sprawiedliwość nie wierzy, że ta obietnica Koalicji Obywatelskiej i samego Rafała Trzaskowskiego zostanie spełniona. - To typowy przykład "co szkodzi obiecać" - stwierdził poseł PiS Robert Telus.

- Potrzebujemy prezydenta, który będzie prezydentem aktywnym, który będzie brał sprawy w swoje ręce, który tak jak ja jasno powie: tak, jeżeli była obietnica kwoty wolnej od podatku, to po prostu trzeba to zrobić, natychmiast - przekonuje Rafał Trzaskowski.

Pomysł zwiększenia kwoty wolnej od podatku popierają koalicjanci Koalicji Obywatelskiej. - Po to też wiele ludzi zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, żeby mieć pewność, że niezrealizowane dotąd postulaty bądź zbyt wolno realizowane postulaty dostaną przyspieszenia - stwierdziła posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

Ostatni raz kwota wolna od podatku została podwyższona ponad 3 lata temu.