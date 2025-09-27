Rolnicy nacięli się na nać. Przez cały rok sądzili, że uprawiają pietruszkę korzeniową, teraz liczą straty Źródło: Dominika Ziółkowska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nie o tę odmianę chodziło. Miała być pietruszka korzeniowa, a wyrosła naciowa. - Jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji, że tak zostaliśmy oszukani - powiedział Andrzej Jachym, rolnik.

Dla rolników to ogromny problem i duże straty. - Biegły sądowy wycenił straty, które zaistniały w moim gospodarstwie, na kwotę blisko półtora miliona złotych - poinformował rolnik Dominik Czarny. - Taka strata, niestety, będzie chwiała naszą płynnością finansową - przyznała rolniczka Aneta Żołna.

Podczas siewu nic nie wzbudzało wątpliwości. Tym bardziej, że na opakowaniu jasno napisano "pietruszka korzeniowa". - Rolnicy byli zaskoczeni, kiedy poszli w pole i zobaczyli produkt taki, który jeżeli chodzi o korzeń, nie przypominał tego korzenia - skomentował Mirosław Fucia, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

To nie jest jednostkowy problem. Tylko w województwie świętokrzyskim dotyczy już ponad 150 rolników. - Cały rok, który czekaliśmy na jakieś zbiory, na jakieś finanse, poszedł gdzieś - mówi Maciej Ziółkowski, rolnik z Wielkopolski.

Jedna firma wskazuje palcem na drugą

Kto zawinił? Odpowiedź prosta nie jest. Rolnicy zwrócili się do polskiej firmy, od której kupili nasiona - PNOS Ożarów Mazowiecki. Ten natomiast przekonuje, że sam w tej sprawie jest poszkodowany i odsyła do czeskiej firmy MoravoSeed, od której towar sprowadził. Ale i tam winnych brak.

- Mamy firmę MoravoSeed, która z kolei twierdzi, że to też nie nasze nasiona, więc jeden na drugiego wskazuje - przybliżył Bartłomiej Plewnia, dziennikarz tvn24.pl.

CZYTAJ WIĘCEJ: Kto podmienił pietruszkę? Setki rolników na krawędzi bankructwa

Rolnicy zamierzają pozwać polskiego sprzedawcę tych nasion. - Powinni wiedzieć, czym handlują. To jest materiał bazowy, drodzy państwo. To nie jest materiał zakupiony od pana Zdzisia spod lady - podkreślił Dominik Czarny.

Rząd odsyła do sądu

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa próbuje wyjaśnić sprawę ze stroną czeską. Ministerstwo Rolnictwa zauważa problem, ale proponuje w tej sytuacji jedynie wsparcie prawne.

- Jak z każdym zakupem, jak z każdą transakcją. Jeżeli czują się oszukani, w jakiś sposób wykorzystani, muszą dochodzić swoich praw w sądzie - powiedział Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Poszkodowani rolnicy zostali z natką pietruszki, której sprzedać nie mogą, bo do tej odmiany używane są inne środki ochrony roślin. Ta natka mogłaby zaszkodzić zdrowiu, więc pola z pietruszką są do zaorania.