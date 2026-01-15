"W świecie cyfrowym nie ma żadnych regulacji". Polska chce iść śladem Australii Źródło: Magdalena Szepietowska/"Fakty" TVN

Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła zakaz mediów społecznościowych dla osób do 16. roku życia. Nad podobnymi rozwiązaniami pracują rządy we Francji czy Danii.

W Polsce - do końca lutego - ma zostać przedstawiony poselski projekt ustawy wprowadzający taki sam zakaz - ale do 15. roku życia. Ustawa - jeśli wejdzie w życie - to dopiero pierwszy krok. Ministerstwo Cyfryzacji do końca tego roku ma przedstawić narzędzie techniczne do odpowiedniej weryfikacji wieku internautów.

