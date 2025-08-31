Logo strona główna
NSZZ "Solidarność"

Kolejne obchody rocznicy Sierpnia '80 w cieniu podziałów. Na Salę BHP nie wpuszczono dziennikarzy TVN24

|
45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
Kolejne obchody rocznicy Sierpnia '80 w cieniu podziałów
Źródło: Martyna Olkowicz/Fakty po Południu TVN24
Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - choć powinna - znowu nie była wspólnym świętem. Otwarte dla wszystkich obchody zorganizowało miasto Gdańsk wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności i to na nich byli przedstawiciele rządu. Równolegle i osobno odbyły się obchody organizowane przez obecną "Solidarność" - tam wśród zaproszonych gości był prezydent Karol Nawrocki. Dziennikarze TVN24 nie zostali wpuszczeni na tę drugą uroczystość.

Symboliczne otwarcie chyba najsłynniejszej bramy w Polsce - Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej - było kulminacją dzisiejszych obchodów 45. rocznicy Sierpnia '80, a części tych obchodów. Kolejny raz swoje obchody zorganizowało miasto razem z Europejskim Centrum Solidarności, a swoje - obecne władze NSZZ "Solidarność" razem z prezydentem Polski.

- Co roku marzę o tym, żeby następna uroczystość była wspólna - powiedział na obchodach miejskich Bogdan Borusewicz, współorganizator strajków w Stoczni Gdańskiej, senator KO.

- Zapraszam prezydenta Karola Nawrockiego do nas, zna bardzo dobrze ECS, współtworzył wystawę ECS, zapraszam Piotra Dudę z "Solidarności" do wspólnego świętowania. 10 lat temu byliśmy tutaj razem, potrafimy to, nie dajmy się podzielić - zaapelował Basil Kerski, dyrektor ECS.

W 2015 roku, w obchodach 35. rocznicy Porozumień Sierpniowych, wspólnie uczestniczyli dyrektor ECS Basil Kerski, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska.

Wspólnych obchodów nie było w Gdańsku od dawna, ale pierwszy raz uczestników jednych i drugich obchodów rozdzielały barierki. - Panie prezydencie Nawrocki, niech pan usunie te bariery. One są niepotrzebne. my się porozumiemy - nawoływał Bogdan Borusewicz.

Bogdan Borusewicz podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku
Borusewicz do prezydenta: niech pan usunie te bariery
Trójmiasto
Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”
"Dzisiaj nie jesteśmy razem". Szczecin już świętował, Gdańsk znów się podzielił
Szczecin
Aktywiści spryskali historyczną bramę Stoczni Gdańskiej
Spryskali pomarańczowym proszkiem historyczną bramę Stoczni Gdańskiej
Trójmiasto

Dziennikarze TVN24 nie zostali wpuszczeni na Salę BHP

Co więcej, na tę drugą uroczystość - tę z udziałem prezydenta, w Sali BHP - organizatorzy nie przyznali nam akredytacji i nie wpuścili naszych kamer i naszych dziennikarzy, uniemożliwiając nam transmisję. Nasza reporterka powoływała się na prawo prasowe - na zakaz utrudniania krytyki prasowej. Usłyszała w odpowiedzi, że TVN24 ma bezpłatny dostęp do sygnału.

W zamyśle organizatorów moglibyśmy pokazać jedynie to, co pokażą kamery jednej prywatnej stacji związanej z Prawem i Sprawiedliwością - bo nikt inny nie został wpuszczony do sali BHP. Na to nie ma zgody stacji TVN24, dlatego nie pokazaliśmy przemówienia prezydenta na naszej antenie.

Oświadczenie TVN24 w sprawie transmisji obchodów w Gdańsku z udziałem prezydenta
Oświadczenie TVN24 w sprawie transmisji obchodów w Gdańsku z udziałem prezydenta

Polska

Pokojowa rewolucja

Przed Bramą numer 2 zgromadzili się mieszkańcy Gdańska, politycy z koalicji rządowej i przede wszystkim bohaterowie Sierpnia '80. Samego Lecha Wałęsy zabrakło - przebywa w Stanach Zjednoczonych.

- Mnie się marzy, żebyśmy się nawzajem wspierali, żebyśmy się rozumieli, bo przede wszystkim ta złość, ta nienawiść, prowadzi naprawdę do złego - powiedziała Danuta Wałęsa, była pierwsza dama.

Chociaż były to podzielone obchody, to słyszeliśmy sporo o jedności i o pokojowej rewolucji. - Ja, urodzona w 1987 roku, wolność dostałam w darze. Nie zawdzięczam jej własnej odwadze lecz waszej, waszym decyzjom, waszemu poświęceniu, waszej solidarności - mówiła Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Podpisanie Porozumień Sierpniowych i powstanie "Solidarności" otworzyło Polsce i Europie Środkowej drogę do pokonania komunizmu i radzieckiej dominacji.

W Sali BHP ówczesny przywódca komitetu strajkowego, elektryk, Lech Wałęsa, podpisał z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim porozumienie, które doprowadziło do powstania "Solidarności" - pierwszej w krajach komunistycznych niezależnej i legalnej organizacji związkowej.

Donald Tusk opublikował oświadczenie w internecie

W uroczystościach nie wziął udziału premier Donald Tusk. W niedzielę razem z przewodniczącą Komisji Europejskiej odwiedził polsko-białoruską granicę. - Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy - dla was, dla waszego kraju. 45 lat temu w Polsce powiał wiatr historii - tak silny, żeby zburzyć beton komunizmu - powiedziała na konferencji Ursula von der Leyen.

Premier opublikował oświadczenie wideo w internecie. - W tych trudnych czasach w Polsce jest nas wciąż wystarczająco wielu, aby obronić naszą wolność i budować naszą przyszłość. Nie ma wolności bez solidarności i nie ma solidarności bez miłości - powiedział w nagraniu.

"Dosyć ustępstw" wobec Putina. Tusk i von der Leyen na granicy

"Dosyć ustępstw" wobec Putina. Tusk i von der Leyen na granicy

Polska
Tusk opublikował nagranie. Mówi o "prawdziwym cudzie"

Tusk opublikował nagranie. Mówi o "prawdziwym cudzie"

Polska

Politycy podzieleni od dekad

Zapytaliśmy polityków, czy tak ważna rocznica powinna być świętowana osobno.

- Nie ma wątpliwości, że część z tych elit solidarnościowych ułożyła się z władzą komunistyczną i dzisiaj ponosimy tego konsekwencje - powiedział Marcin Ociepa, poseł KP PiS.

- Bardzo źle, że tak się dzieje, mamy dzisiaj do czynienia z bardzo silną polaryzacją, ale też zawłaszczeniem przez związek "Solidarność" tych obchodów - oceniła posłanka KO Agnieszka Pomaska.

- Bardzo się cieszę, że "Solidarność", ta dzisiejsza "Solidarność", będąca spadkobierczynią ideałów sierpniowych z 1980 roku te obchody organizuje - oświadczył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

W niedzielę jedynym wydarzeniem, który łączył oba obchody, była krótka wymiana zdań między prezydentem a dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Temat: NSZZ "Solidarność"

