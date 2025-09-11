Warto wysłuchać, nie należy oceniać. Samobójstw wciąż jest dużo, ale jest też pozytywna informacja Źródło: Dominika Ziółkowska/Fakty TVN

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

- Weszłam po prostu do góry i mój świat w tym momencie się zawalił - wspomina pani Marzena, mówiąc o samobójczej śmierci swojej osiemnastoletniej córki.

Siedemnastoletni syn pani Ewy też popełnił samobójstwo. Bohaterowie reportażu TVN24+ opowiedzieli o tym, jak po samobójczej śmierci najbliższej osoby wygląda ich życie. Opowiedzieli też o sygnałach alarmowych.

- Mój mąż, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach swojego życia, bardzo często powtarzał, że bez niego będzie mi łatwiej - wspomina pani Anita, której mąż popełnił samobójstwo.

Pan Piotr stracił ojca we wyniku samobójstwa, gdy miał sześć lat. - Przede wszystkim całe życie bardzo się wstydziłem. Miałem bardzo niskie poczucie własnej wartości i ogromne poczucie winy - mówi.

Liczba samobójstw w Polsce spadła

Rocznie na świecie jest więcej ofiar samobójstw niż ofiar wojen, ataków terrorystycznych i klęsk żywiołowych razem wziętych. Warto jednak zaznaczyć, że pierwszy raz od kilkunastu lat liczba samobójstw w Polsce spadła.

Liczba samobójstw w Polsce w latach 2023 i 2024 Źródło: Ministerstwo Zdrowia

- To jest też dowód na to, że pewne działania, które zostały przeprowadzone, zaczynają po prostu przynosić efekty - ocenia dr Halszka Witkowska z Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym.

Pan Przemysław pracuje jako psycholog. Prowadzi gabinet interwencji kryzysowej. Kiedyś był negocjatorem policyjnym. W tym czasie jego młodszy brat popełnił samobójstwo. - Czy się obwiniam? Czasami tak, bo mogłem gdzieś coś zauważyć, bo przecież jestem wyszkolonym człowiekiem, a tutaj własnemu bratu nie pomogłem - wyznaje.

Każdy może doświadczyć kryzysu psychicznego. To nie wstyd. Warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń Źródło: Fakty TVN

Najgorzej jest oceniać

- To jest bardzo ważne, żebyśmy my zmienili swoją mentalność, żebyśmy nie bali się zapytać drugą osobę o to, jak się czuje, żebyśmy potrafili wysłuchać, nie oceniać - mówi dr Halszka Witkowska.

Nie należy też oceniać też rodzin po samobójczej stracie kogoś bliskiego.

- Co było najgorsze? Usłyszeć z jakiejś tam trzeciej strony, wielokrotnie, "szybko sobie poradziłaś, pewnie tam nie było za dobrze w tym małżeństwie". Mówione nie z podziwem, tylko z pogardą - twierdzi pani Anita.

Bohaterowie reportażu mówią też o tym, co pomogło im przeżyć najtrudniejsze chwile w życiu. To nie tylko pomoc profesjonalistów, ale też obecność bliskich.

- Można żyć dalej i można się też uśmiechać. A w sercu i tak jest to, co my mamy najgłębiej schowane, a tylko emanować tą miłość - mówi pani Marzena.

Jak pomóc osobie w kryzysie samobójczym? Źródło: tvn24.pl/"Życie warte jest rozmowy" (zwjr.pl)