Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Warto wysłuchać, nie należy oceniać. Samobójstw wciąż jest dużo, ale jest też pozytywna informacja

|
0909_samobojstwa
Warto wysłuchać, nie należy oceniać. Samobójstw wciąż jest dużo, ale jest też pozytywna informacja
Źródło: Dominika Ziółkowska/Fakty TVN
Ta liczba to jest powód do bicia na alarm - codziennie w Polsce 13 osób odbiera sobie życia. Taka jest statystyka. Dobra informacja jest taka, że liczba samobójstw zmniejsza się - głównie dzięki działaniom prewencyjnym. O tym problemie warto mówić.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

- Weszłam po prostu do góry i mój świat w tym momencie się zawalił - wspomina pani Marzena, mówiąc o samobójczej śmierci swojej osiemnastoletniej córki.

Siedemnastoletni syn pani Ewy też popełnił samobójstwo. Bohaterowie reportażu TVN24+ opowiedzieli o tym, jak po samobójczej śmierci najbliższej osoby wygląda ich życie. Opowiedzieli też o sygnałach alarmowych.

- Mój mąż, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach swojego życia, bardzo często powtarzał, że bez niego będzie mi łatwiej - wspomina pani Anita, której mąż popełnił samobójstwo.

Pan Piotr stracił ojca we wyniku samobójstwa, gdy miał sześć lat. - Przede wszystkim całe życie bardzo się wstydziłem. Miałem bardzo niskie poczucie własnej wartości i ogromne poczucie winy - mówi.

OGLĄDAJ: Nie chcą umierać, ale nie mogą dłużej żyć
0909_samobojstwa

Nie chcą umierać, ale nie mogą dłużej żyć

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Liczba samobójstw w Polsce spadła

Rocznie na świecie jest więcej ofiar samobójstw niż ofiar wojen, ataków terrorystycznych i klęsk żywiołowych razem wziętych. Warto jednak zaznaczyć, że pierwszy raz od kilkunastu lat liczba samobójstw w Polsce spadła.

Liczba samobójstw w Polsce w latach 2023 i 2024
Liczba samobójstw w Polsce w latach 2023 i 2024
Źródło: Ministerstwo Zdrowia

- To jest też dowód na to, że pewne działania, które zostały przeprowadzone, zaczynają po prostu przynosić efekty - ocenia dr Halszka Witkowska z Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym.

Pan Przemysław pracuje jako psycholog. Prowadzi gabinet interwencji kryzysowej. Kiedyś był negocjatorem policyjnym. W tym czasie jego młodszy brat popełnił samobójstwo. - Czy się obwiniam? Czasami tak, bo mogłem gdzieś coś zauważyć, bo przecież jestem wyszkolonym człowiekiem, a tutaj własnemu bratu nie pomogłem - wyznaje.

Każdy może doświadczyć kryzysu psychicznego. To nie wstyd. Warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń
Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń
Źródło: Fakty TVN
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Czas sprzyja rozwojowi tej choroby"
Już nie efekt Wertera, a Papageno. Mniej samobójstw w pierwszym półroczu
Zuzanna Kuffel
shutterstock_2500527889
Śmierć 16-letniego Adama. Rodzice pozywają twórcę programu ChatGPT
Świat
Puste butelki po alkoholu
Ekspert: "Wyższa akcyza to niższa śmiertelność"
Zdrowie

Najgorzej jest oceniać

- To jest bardzo ważne, żebyśmy my zmienili swoją mentalność, żebyśmy nie bali się zapytać drugą osobę o to, jak się czuje, żebyśmy potrafili wysłuchać, nie oceniać - mówi dr Halszka Witkowska.

Nie należy też oceniać też rodzin po samobójczej stracie kogoś bliskiego.

- Co było najgorsze? Usłyszeć z jakiejś tam trzeciej strony, wielokrotnie, "szybko sobie poradziłaś, pewnie tam nie było za dobrze w tym małżeństwie". Mówione nie z podziwem, tylko z pogardą - twierdzi pani Anita.

Bohaterowie reportażu mówią też o tym, co pomogło im przeżyć najtrudniejsze chwile w życiu. To nie tylko pomoc profesjonalistów, ale też obecność bliskich.

- Można żyć dalej i można się też uśmiechać. A w sercu i tak jest to, co my mamy najgłębiej schowane, a tylko emanować tą miłość - mówi pani Marzena.

Jak pomóc osobie w kryzysie samobójczym?
Jak pomóc osobie w kryzysie samobójczym?
Źródło: tvn24.pl/"Życie warte jest rozmowy" (zwjr.pl)

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Zdrowie psychiczneZdrowie
Dominika Ziółkowska
Dominika Ziółkowska
Czytaj także:
Donald Trump
Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce
Polska
Koniec protestów w Nepalu
Nepal ma mieć nowy rząd po krwawych protestach
Monika Krajewska
Rosyjskie drony
"Ten test nie skończył się, kiedy wleciał ostatni dron"
Polska
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa zwołana na wniosek Polski
Polska
imageTitle
Deklasacja na dzień dobry. Industria z impetem weszła w Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Ząbki. Budynek po pożarze
"Nie ma sufitów, nie ma niczego. Niebo jest. Przerażające"
WARSZAWA
Służby w okolicy miejsca, gdzie spadł dron
Znaleziono kolejnego drona
Polska
imageTitle
Chelsea w poważnych tarapatach. W tle działania rosyjskiego miliardera
EUROSPORT
Zderzenie w Żyrardowie
"Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi"
WARSZAWA
imageTitle
Za wysokie progi dla Szubarczyka. Nastolatek odpadł w ekspresowym tempie
EUROSPORT
Pani Halina
Uwolniona Polka: nie wiem, za co trafiłam do więzienia Łukaszenki
Polska
Jarosław Kaczyński na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Tusk i Kaczyński razem na obradach RBN. Czy rozmawiali?
Polska
9 min
pc
John Bolton: Rosjanie powinni za to zapłacić, pora ich znowu docisnąć
Opinie i wydarzenia
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
METEO
imageTitle
Snookerzystka z Hongkongu przeszła do historii. Pobiła 33-letni rekord świata
EUROSPORT
imageTitle
Optymizm trenera siatkarzy. "Mam nadzieję, że będziemy rosnąć z każdym dniem"
EUROSPORT
pc
Tusk o tym, co powiedział Nawrockiemu. "Z zadowoleniem przyjąłem identyczną deklarację"
Polska
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Tu noc okaże się niebezpieczna. IMGW ostrzega
METEO
shutterstock_2412663307
Sklepy w trybie kryzysowym. Będą mogły działać bez dostaw prądu
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz i Marcin Przydacz
Szef BBN o "jedynym pozytywie" po nalocie dronów z Rosji
Polska
Wyspa powstała po cofnięciu się lodowca Alsek
Alaska ma nową wyspę
METEO
imageTitle
Świetna inauguracja Ligi Mistrzów dla Orlenu Wisły
EUROSPORT
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Tunel tramwajowy zyskuje "podłogę". Na powierzchni powstała połowa "gwiazdy"
WARSZAWA
Rafale
Myśliwce, śmigłowce i żołnierze wzmocnią Polskę. Macron dołącza z Rafalami
Świat
Andrzej Halicki i Krzysztof Hetman w "Faktach po Faktach"
Europoseł KO o "zasługującym na dobre słowo" wystąpieniu Mariusza Kamińskiego
Polska
Na miejscu występują utrudnienia
Zderzenie ciężarówki, busa i osobówki. Cztery osoby ranne
Lubuskie
shutterstock_2597617763
Reforma obejmie 600 tysięcy osób. Jest projekt
BIZNES
Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen
Sondaż zaufania. Wyraźny lider badania
Polska
imageTitle
Najpierw krytykowali go Biało-Czerwoni, teraz Donczić. Polski sędzia pod ostrzałem
EUROSPORT
Ulewa w Tokio
Ulewa w stolicy. Brak prądu, jest ofiara śmiertelna
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica