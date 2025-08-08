Logo strona główna
Fakty

"Widać, że nikt tego nie policzył". Kosztowne pomysły Nawrockiego 

Karol Nawrocki
Pomysły Nawrockiego kosztują dziesiątki miliardów złotych. "Kompromituje się na początku swojej prezydentury"
Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN
Najpierw ustawa o CPK, teraz pomysły podatkowe. Bardzo drogie, by nie powiedzieć, rujnujące budżet. Obniżka VAT-u dla wszystkich czy zerowy PIT dla rodzin z dziećmi. Przez 8 lat rządów PiS Polki i Polacy takich rozwiązań się nie doczekali, ale proponuje je teraz Karol Nawrocki.

- Pieniądze na moje plany społeczne znajdą się - zapewnił prezydent Nawrocki. Nie powiedział, gdzie się znajdą. Pouczył dziennikarza TVN24, żeby się lepiej przygotował.

W Kolbuszowej Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zerowym PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci do progu nie 120 tysięcy złotych, ale 140 tysięcy złotych. Bo podwyżka pierwszego progu podatkowego to kolejna propozycja prezydenta.

- I tak będzie wyglądać cała ta prezydentura. Ja z wami, moi kochani rodacy, umówiłem się na Plan 21 i na kontrakt podatkowy - powiedział prezydent.

Prezydent zgłasza kolejny projekt

Prezydent zgłasza kolejny projekt

BIZNES
Co z pieniędzmi na obietnice? Nawrocki: lepiej się przygotujcie na dzisiaj

Co z pieniędzmi na obietnice? Nawrocki: lepiej się przygotujcie na dzisiaj

Polska

- Pan prezydent Nawrocki się kompromituje na początku swojej prezydentury, bo wrzucił wszystkie pomysły, jakie są w internecie, jak można obniżyć podatki - skomentował Ryszard Petru, poseł Polski 2050. - Polacy oczekują, że będzie ktoś, kto złoży pomysł, który jest realny, a nie absurdalny. Jeszcze raz, one się nawzajem wykluczają. Widać, że nikt tego nie policzył - ciągnął.

Żadnego z tych rozwiązań, co przypominają politycy koalicji rządzącej, PiS przez 8 lat rządów nie wprowadził, bo wtedy to oni odpowiadali za budżet.

Pomysły Karola Nawrockiego kosztują grube miliardy złotych

Jak wyliczyli dziennikarze "Rzeczpospolitej", jeśli wszystkie propozycje podatkowe prezydenta weszłyby w życie, to kosztowałyby między 54 a 125 miliardów złotych. Bo obok przedstawionego dziś projektu, który mógłby kosztować nawet 29 miliardów złotych, prezydent obiecał też obniżkę podatku VAT oraz likwidację podatku Belki.

- To jest próba sabotażu i wywrócenia nie tylko sceny politycznej, ale polskiej gospodarki - powiedział Marek Belka, były premier, obecnie eurodeputowany.

Tusk ma plan na Nawrockiego. Znamy szczegóły

Tusk ma plan na Nawrockiego. Znamy szczegóły

Polska
Właśnie wjeżdża do wielkiej polityki. Podróż zaczął na studenckich zniżkach

Właśnie wjeżdża do wielkiej polityki. Podróż zaczął na studenckich zniżkach

Marcin Złotkowski

Prezydent i prezes PiS krytykują rząd za sytuację budżetową, nie wspominając jednak, że realizacja postulatów prezydenta sytuację tę tylko pogorszyłaby. - Jesteśmy otwarci na dyskusję, bo chcemy te projekty realizować. To Polacy zagłosowali na te projekty - przekazał szef gabinetu prezydenta.

Konkret24 wyliczył, że w kampanii wyborczej Karol Nawrocki złożył nie 21, ale aż 71 obietnic. Wśród nich poza podatkowymi te dotyczące gospodarki, mieszkalnictwa, inwestycji i rozwoju oraz świadczeń socjalnych.

Minister finansów propozycjom prezydenta nie mówi od razu "nie". Koalicja Obywatelska do wyborów też szła z wieloma kosztownymi obietnicami.

- Prezydent Nawrocki może zgłaszać swoje postulaty, swoje projekty. My będziemy, oczywiście, się im przyglądać. Natomiast ja tutaj takiej presji nie czuję - oświadczył minister Andrzej Domański.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Arleta Zalewska
Arleta Zalewska
Reporterka polityczna "Faktów" TVN. W TVN24 od 2007 roku. Materiały do "Faktów" przygotowuje od 2013 roku.
