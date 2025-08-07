Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Donald Trump zmienia świat. Wysokie cła weszły w życie, kolejne kraje planują ripostę

|
Robotnicy w Indiach
Donald Trump zmienia świat. Wysokie cła weszły w życie, kolejne kraje planują ripostę
Źródło: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Nowy porządek celny Donalda Trumpa wszedł ostatecznie w życie. Jak wpłynie na łańcuchy dostaw i ceny? Odpowiedź na to pytanie przyjdzie zapewne z opóźnieniem. Najbardziej dotknięte państwa pracują jeszcze nad swoją odpowiedzią, wśród nich Brazylia i Indie.

W czwartek zaczęły obowiązywać nowe amerykańskie cła. To cios w dziesiątki krajów, których eksport do Stanów Zjednoczonych z dnia na dzień stał się znacznie droższy.

"Miliardy dolarów - głównie z krajów, które od lat wykorzystywały Stany Zjednoczone, śmiejąc się przy tym wniebogłosy - zaczną płynąć do USA" - napisał na platformie Truth Social Donald Trump, chociaż cła są płacone przez amerykańskich importerów, a nie kraje eksportujące.

Donald Trump przekonuje, że wzmocni to krajową gospodarkę, choć taki sposób myślenia nie przekonuje większości ekonomistów.

- Amerykańska gospodarka niewątpliwie odczuje spowolnienie. To największe podwyżki ceł dotykające konsumentów od trzech pokoleń - skomentował Paul Donovan, główny ekonomista w UBS Global Wealth Management.

Relacje w punkcie krytycznym. Czy wszystko już stracone?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Relacje w punkcie krytycznym. Czy wszystko już stracone?

BIZNES

Cła jako narzędzie presji

Wojna celna staje się narzędziem presji politycznej, a każda decyzja ma inne tło. Nowe stawki sięgają nawet 50 procent. Tak jest w przypadku Brazylii - w tym przypadku to reakcja prezydenta USA na działania brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości wobec byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, sojusznika Trumpa, oskarżonego o próbę zamachu stanu.

- Zadzwonię do przywódców Indii i Chin, by wspólnie podjąć decyzję, co dalej z tym zrobić - powiedział Lula da Dilva, prezydent Brazylii, komentując posunięcie Donalda Trumpa. - Cła prowadzą donikąd. Produkty będą droższe dla Brazylijczyków, droższe dla Amerykanów, droższe dla całego świata - dodał.

Indie mogą być taką rozmową zainteresowane. Czekają je dodatkowe 25-procentowe cła - doliczone do już obowiązujących 25-procentowych. W tym przypadku to odwet Amerykanów za import rosyjskiej ropy.

- Indie kupują rosyjską ropę za dolary zarobione na eksporcie do Stanów Zjednoczonych. Rosja wykorzystuje te środki na zbrojenia przeciwko Ukrainie, a amerykańscy podatnicy finansują broń, by ją bronić. To absurdalny mechanizm, który musi zostać przerwany - powiedział Peter Navarro, doradca prezydenta Trumpa ds. handlu.

Noblista o polityce Trumpa: to ocaliło amerykańską gospodarkę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Noblista o polityce Trumpa: to ocaliło amerykańską gospodarkę

BIZNES

Unia Europejska względnie oszczędzona, ale Szwajcaria - nie

Unia Europejska uniknęła drastycznych podwyżek - wcześniejsze porozumienie zagwarantowało wspólną stawkę 15 procent. Dla niektórych produktów - jak sery - to w praktyce kosmetyczna zmiana. Za to w Szwajcarii podniesiono alarm. Prezydentka Karin Keller-Sutter udała się do Waszyngtonu, by ratować handel po niespodziewanej decyzji o nałożeniu na Berno cła w wysokości 39 procent.

- Jesteśmy zaskoczeni. W lipcu wynegocjowaliśmy porozumienie. Zostało uzgodnione i zaakceptowane przez członków gabinetu prezydenta Trumpa - powiedziała prezydentka Szwajcarii. Jak podał w czwartek Reuters, Szwajcaria nie planuje ceł odwetowych, ale wsparcie dla krajowych firm i kontynuowanie rozmów z Białym Domem.

Od czasu ogłoszenia nowej polityki handlowej kolejne rządy zabiegają o wyjątki. Udało się to między innymi Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei Południowej i Unii Europejskiej. Kanada zapłaci 35 procent, Meksyk zyskał 90 dni ochrony. Dla Chin obowiązuje taryfa w wysokości 30 procent, ale rozmowy trwają.

To nie koniec. Trump zapowiada, że kolejnym celem będą półprzewodniki. Import z krajów, które nie produkują ich w USA, ma zostać objęty 100-procentowym cłem.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpCła Donalda TrumpaCłaHandelIndiePolityka zagraniczna USABrazyliaSzwajcariaUnia EuropejskaRosja
Justyna Zuber
Reporterka "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.
Czytaj także:
638902021624700159aa
Niewykorzystane sytuacje Rakowa. Bolesna porażka w eliminacjach
EUROSPORT
Władimir Putin
Politico: nowy warunek dla Putina. Trump: to nieprawda
imageTitle
"Przepraszam". Trener Legii samokrytyczny po laniu na Cyprze
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz
Prokurator działa w sprawie Bąkiewicza. Wcześniej chciał się wyłączyć ze sprawy
Lubuskie
imageTitle
Kapitan z jasnym przesłaniem przed ostatnim sezonem w Industrii
EUROSPORT
Rodzice dzieci z problemami psychologicznymi też powinni uczestniczyć w terapii. Rezultaty mówią same za siebie
"Działamy, żeby to skończyło się jak najlepiej dla dzieci"
Polska
Zebranie mieszkańców gminy Smołdzino
Szok i płacz. Jako jedyni nie skorzystają, a wróg był wymyślony
Katarzyna Górniak
Andrzej Duda
Andrzej Duda zamieścił żart. "Padłem..."
Polska
imageTitle
Rosjanka pierwszą rywalką Świątek w Cincinnati. Grały ze sobą tylko raz
EUROSPORT
Ireneusz Fąfara
Prezes Orlenu obejmie nowe stanowisko
BIZNES
SILJAG-5aaa
Jeden gol wystarczył. Jagiellonia z cenną zaliczką w Danii
EUROSPORT
imageTitle
Magdalena Fręch rozpoczyna kolejny turniej. Już poznała rywalkę
EUROSPORT
Pożary w Los Angeles
Pośrednie ofiary pożarów. Może być ich ponad 10 razy więcej niż oficjalnych
METEO
Karol Nawrocki
"Zmiana warty na prawicy" i ambicje Nawrockiego
Katarzyna Kolenda-Zaleska
imageTitle
Sensacja na Cyprze. Legia rozbita w Lidze Europy
EUROSPORT
638901913547859335kk
AEK Larnaka - Legia Warszawa (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
WARSZAWA
pc
"Zasadzka" na prezydenta? Ministra: to jest ustawa o niższych cenach energii
Polska
Do zdarzenia doszło w jednej z hal przy ulicy Spacerowej
Zatrucie w hali produkcyjnej, siedem osób w szpitalu
Katowice
imageTitle
Wojna w Barcelonie. Ter Stegen ukarany
EUROSPORT
BARANÓW
"Pan prezydent został albo wprowadzony w błąd, albo pewnych rzeczy nie rozumie"
BIZNES
Chmury, słońce
Korzystny biomet i prawie 30 stopni. Pogoda na jutro
METEO
dlon klucze dom shutterstock_2531503177
Najem senioralny. Nowy sposób na dostęp do mieszkań dla najstarszych
BIZNES
Benjamin Netanjahu
Netanjahu określił, kto ma rządzić w Strefie Gazy
Zniszczenia w południowym Libanie po ostrzale Izraela
Cztery fazy do końca. Plan USA
Rozbity samolot w Nairobi, Kenia
Samolot spadł w stolicy. Kilkadziesiąt kilometrów dalej doszło do kolejnej tragedii
Burza, deszcz
Burze i skwar. Tu mogą pojawić się alarmy
METEO
imageTitle
Rafał Majka jeszcze nie jest sobą. "Było bardzo nerwowo"
EUROSPORT
Nawrocki
Nawrocki podpisał swój projekt w sprawie CPK. "Przywraca tradycyjny kształt"
BIZNES
Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska
"Rozpalali ognisko". Helikoptery zabrały do szpitala dwie poparzone osoby
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica