Jak działa mechanizm uzależnienia od alkoholu? Naukowcy piszą o "ciągłym zapaleniu" w mózgu

Nadmierne spożycie alkoholu wpływa na zmiany w przekazywaniu sygnałów w mózgu, co zakłóca zdolność do podejmowania decyzji i kontrolowania impulsów, napędzając dalsze picie - wskazują wyniki nowych badań. Zdaniem ich autorów odkrycie dokonane dzięki badaniom na myszach, może przyczynić się do opracowania nowych strategii pomocy osobom uzależnionym.

Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, która nie wpływałaby negatywnie na organizm. - Nie ma znaczenia, ile pijesz - ryzyko dla zdrowia osoby pijącej zaczyna się od pierwszej kropli każdego napoju alkoholowego - wyjaśniła dr Carina Ferreira-Borges w oświadczeniu "The Lancet Public Health", opublikowanym na początku roku na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wyniki najnowszych badań rzucają światło na uzależniające działanie alkoholu.

Wino w butelkach (zdjęcie ilustracyjne) Shutterstock

Jak działa mechanizm uzależnienia

Szczegółowe ustalenia naukowcy opublikowali w majowym numerze czasopisma naukowego "Brain Behavior and Immunity". Naukowcy z kilku amerykańskich uczelni, w tym State University of New York w Binghamton, postanowili sprawdzić, jak na mózgi myszy wpływa konsumpcja różnych ilości alkoholu. Przeprowadzone przez nich badania wykazały, że uzależnione myszy - w porównaniu do tych, które spożywały umiarkowane ilości alkoholu - miały w korze przedczołowej mózgu aż dwukrotnie więcej komórek produkujących interleukinę-1, a konkretnie IL-1β. U uzależnionych gryzoni nasilały się stany zapalne w mózgu oraz wydzielały hamujące sygnały nerwowe substancje. Zmiany te utrzymywały się nawet po odstawieniu alkoholu.

Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu (zdjęcie ilustracyjne) Shutterstock

W normalnym działaniu, np. w czasie infekcji, L-1β wywołuje szybką, przejściową reakcję zapalną, która usuwa zagrażający czynnik. Tymczasem przy przewlekłej ekspozycji na alkohol w mózgu utrzymuje się ciągłe zapalenie, które może prowadzić do coraz szerszego uszkodzenia neuronów - wyjaśniają badacze. Może być ono powiązane m.in. z obserwowanym u uzależnionych osób spadkiem możliwości poznawczych i zakłóconą zdolnością do podejmowania decyzji, co z kolei napędza dalsze picie.

Zdaniem naukowców nowe ustalenia mają szansę posłużyć do opracowania lepszych metod pomocy osobom z uzależnieniem od alkoholu i być może innych psychoaktywnych substancji. Już dzisiaj dostępne są na rynku leki blokujące działanie IL-1β.

Autor:wac//am

Źródło: PAP, WHO