Po wypadku zapomniał niemal 40 lat swojego życia. Był przekonany, że jest rok 1980  

Dziennik "Il Messaggero" opisał w poniedziałek historię Luciano D'Adamo, który w 2019 roku uległ wypadkowi samochodowemu i stracił w jego następstwie większość wspomnień. Po wybudzeniu mężczyzny ze śpiączki okazało się, że nie pamięta on 39 lat swojego życia. Gdy żona przyszła odwiedzić go w szpitalu, nie wiedział, kim jest. - Nazwała mnie Luciano. Zastanawiałem się, skąd zna moje imię - powiedział gazecie D'Adamo. - Nie byłem żonaty, a zaręczony i to nie ze staruszką, a z 19-letnią dziewczyną. Mieliśmy pobrać się za cztery miesiące - dodał mężczyzna. Jak się okazało, Włoch był przekonany, że jest rok 1980, a on sam ma 24, a nie 68 lat.