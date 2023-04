Wielki Piątek 2023. Tego dnia wiernych obowiązuje post ścisły

Dziś Wielki Piątek, jeden z najważniejszych dla katolików dni w roku, upamiętniający mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Tego dnia wiernych obowiązuje post ścisły - co on oznacza? Czego nie można jeść w Wielki Piątek?

Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego . Ma on przypominać o cierpieniu Jezusa Chrystusa i być dla wiernych dniem skupienia i powagi. Z kościelnych ołtarzy znikają tego dnia kwiaty i świece, puste są tabernakula, a obrazy z wizerunkiem Jezusa zasłonięte. Zgodnie z tradycją tego dnia w kościołach pojawiają się natomiast symboliczne Groby Pańskie.

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym w kościołach nie są odprawiane msze święte. Chętne osoby mogą za to wziąć udział w liturgii Męki Pańskiej. Wielki Piątek nie jest jednak świętem nakazanym, co oznacza, że wierni nie mają obowiązku udania się tego dnia do kościoła, podobnie jak w Wielki Czwartek czy Wielką Sobotę.