Jedne "ukrywają" w zaroślach, inne wabią kolorem. "Jaja ptasie są bardziej zróżnicowane niż kolorowe pisanki"

Mogą być białe, oliwkowe, niebieskie, nakrapiane albo gładkie. Jedne świetnie się "ukrywają" w zaroślach, inne wabią swym kolorem. - Jaja ptasie są bardziej zróżnicowane niż najbardziej kolorowe pisanki i to pod każdym względem - przekonuje profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i opowiada o czajkach, drozdach i kukułkach.

Trudno sobie wyobrazić Wielkanoc bez jajek i przygotowywania pisanek - są one jednym z symboli świąt. Im okazalsze, tym większą furorę robią na wielkanocnym stole. - Przygotowywanie pisanek to część wielkanocnych tradycji. Farbowanie w wodzie z cebulą, malowanie farbkami, nakrapianie woskiem i rycie wzorów. Wszystko to pamiętam z dzieciństwa - mówi prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ale szybko dodaje, że zachwycające są również te jaja, które są "dziełem" samej matki natury.

Co "mówi" jajo?

Jaja symbolizują życie. I nic w tym dziwnego. To właśnie w jaju znajdują się wszystkie najpotrzebniejsze składniki dla rozwoju pisklęcia. - Na podstawie jaja można stwierdzić to jaka jest matka i jaka przyszłość czeka potencjalne młode osobniki. Trzeba pamiętać, że spora część jaj nigdy nie zamienia się w pisklę. W dawnych czasach ludzie zbierali ptasie jaja, bo było ich dużo. Mam nadzieję, że ludzie już nigdy nie powrócą do tego zwyczaju - mówi prof. Tryjanowski.

Różne rozmiary i kolory

Jaja są różnorodne, chociażby ze względu na sam rozmiar: od niewielkich jaj sikor, po te stosunkowo duże łabędzie. - Na świecie jest jeszcze ciekawiej. Jaja kolibra mają zaledwie sześć milimetrów, a olbrzymie jaja strusia 16 centymetrów - opowiada profesor. I jak się okazuje, w świecie ptaków rozmiar jej nie jest bez znaczenia. Przykładem jest kukułka. - Jej relatywnie małe, w stosunku do wielkości ciała samicy, jaja dopasowane są tak, by mogła je łatwiej podrzucać do gniazd mniejszych gatunków - dodaje Tryjanowski.

Dla kukułki rozmiar jaja ma szczególne znaczenie Shutterstock

Jaja różnią się też wyglądem. Wapienna skorupka jest niczym solidny pancerz, który chroni nowe życie. Jednak to niejedyna funkcja jaką spełnia. Skorupa może być też niczym siatka maskująca, dzięki czemu nie rzuca się w oczy czającym się w pobliżu drapieżnikom. W środowisku świetnie maskują się czajki. - Czajcze jaja są bowiem oliwkowe, nakrapiane, naprawdę trudne do znalezienia wśród traw. Gdy udawało się wyszukać jaja, to radość była olbrzymia - dla mnie to początki ornitologicznej przygody. Pamiętam zresztą opowieści starszych osób, że jaja czajek zbierano nawet w celach spożywczych - mówi profesor.

Czy to oznacza, że wszystkie jaja w naturze mają stonowane kolory? - Są jaja białe, zupełnie proste, które niewiele różnią się od jajka kurzego. Ale są też piękne, mieniące się, niebieskie jaja drozdów, czy szpaków. Często nie jesteśmy świadomi, że wśród 10 tysięcy rodzajów ptaków, każdy z nich ma swoiste jajo - przekonuje profesor.

Jaja drozdów wyróżniają się pięknym kolorem Shutterstock

Kolorowe jaja, takie jak te u szpaków mają być wabikiem. Ich kolor zwraca uwagę samca i ma go zachęcić do dalszej współpracy rozrodczej. - Jak widać, jaja ptasie są bardziej zróżnicowane niż najbardziej kolorowe pisanki i to pod każdym względem - przekonuje profesor.

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24