Dlaczego ekstremalne upały są tak groźne? Zabijają więcej osób niż inne zjawiska pogodowe

Zmiany klimatu

Tymczasem obecnie upały są znacznie częstsze i nie widać szans, by było inaczej. Według profesor Kristie L. Ebi nawet, jeżeli uda się ograniczyć globalne ocieplenie do dwóch stopni Celsjusza powyżej poziom sprzed epoki przemysłowej, do czego zobowiązała się większość państw, takie fale rekordowego gorąca mogą występować co 5 do 10 lat.