Szczepionka na raka może być dostępna do końca 2030 roku, mówią twórcy preparatu na COVID-19

Szczepionka na raka może być dostępna dla pacjentów do końca tej dekady, twierdzą Uğur Şahin i Özlem Türeci, twórcy szczepionki przeciw COVID-19. Naukowcy podkreślili, że w ich badaniach nastąpił przełom.

Uğur Şahin i Özlem Türeci to małżeństwo naukowców, współzałożyciele niemieckiej firmy BioNTech, która wraz z Pfizerem opracowała szczepionki na COVID-19. Jak przyznali w rozmowie z BBC, jest prawdopodobne, że do 2030 roku szczepionki na raka staną się powszechnie dostępne. Do zwalczania nowotworów ma być zastosowana technologia mRNA, na której opierały się szczepionki na koronawirusa.