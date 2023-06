Jeden z symboli Rzymu wprowadza opłaty za wejście

Od 1 lipca turyści zapłacą pięć euro za bilet wstępu do rzymskiego Panteonu, jednego z najbardziej znanych zabytków na terenie Włoch. Większość dochodów ze sprzedaży wejściówek trafi do ministerstwa kultury. Cytowany przez portal Rai News szef resortu wskazał, na co zostaną przeznaczone pozyskane środki.