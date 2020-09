Pytanie w "Milionerach" o państwo, którego nie przyjęto do NATO w 1999 roku

W 1999 roku do NATO nie przyjęto Węgier, Polski, Czech czy Słowacji? Na to pytanie za 10 tysięcy złotych w "Milionerach" odpowiadał pan Łukasz Jędrys z Olsztyna.

Pan Łukasz Jędrys swoją przygodę z "Milionerami" rozpoczął w poprzednim odcinku. Wtedy, przy pytaniu za dwa tysiące złotych wykorzystał dwa koła ratunkowe: pytanie do publiczności oraz pół na pół.

Poniedziałkowy odcinek olsztynianin rozpoczął od pytania za pięć tysięcy złotych o znaczenie słów pole position. Pan Łukasz bez problemu zaznaczył prawidłową odpowiedź, dzięki czemu przeszedł do pytania za 10 tysięcy złotych.

Którego państwa nie przyjęto do NATO w 1999 roku?

A: Węgier B: Polski C: Czech D: Słowacji

Uczestnik "Milionerów" był pewien jednego: że w 1999 roku do NATO wstąpiła Polska. Nie znał daty przyjęcia pozostałych państw. Początkowo skłaniał się ku odpowiedzi A: "Węgier", jednak nie chciał ryzykować i wykorzystał ostatnie koło ratunkowe – telefon do przyjaciela.

To była dobra decyzja.

Węgry, Polska, Czechy czy Słowacja?

W 1999 roku do NATO wstąpiły trzy państwa. Były to Węgry, Polska i Czechy. Słowacja do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dołączyła w 2004 roku, razem z Bułgarią, Estonią, Litwą, Łotwą, Rumunią i Słowenią.