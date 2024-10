Afrykański pomór świń rozprzestrzeniający się we Włoszech zagraża produkcji słynnego przysmaku, szynki parmeńskiej - donoszą lokalne media. Choroba zmusiła już rolników do zabicia tysięcy sztuk zwierząt i według przedstawicieli branży generuje straty sięgające dziesiątek milionów euro.

Szynka parmeńska zagrożona?

Co więcej, jak pisał "Financial Times", około 180 żołnierzy wyposażonych w drony zostało wyznaczonych do patrolowania w tej strefie tras przemieszczania się dzików. Zwierzęta te bowiem są w dużej mierze odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się ASF. Mianowany niedawno przez rząd komisarz ds. zwalczenia ASF Giovanni Filippini podkreślił, że jego kraj musi zmniejszyć populację dzików.

ASF we Włoszech

"Financial Times" wskazuje, że we Włoszech hoduje się około 8,7 mln świń i w sektorze produkcji wieprzowiny pracuje prawie 50 tys. ludzi. Według oficjalnych statystyk rocznie sprzedaż prosciutto di parma i innych wieprzowych produktów generuje około 8,2 mld euro przychodów, czemu teraz zagraża epidemia ASF.

Media opisują przypadek rolnika z Lombardii, Giovanni'ego Airoli, którego całe stado liczące 6,2 tys. świń musiało zostać zabite z powodu wykrycia wśród nich tej choroby. - Przydarzyło się to nam pomimo wdrożenia wszystkich wymaganych środków bezpieczeństwa. Oczywiście coś poszło nie tak, nie rozumiemy, co - powiedział. Obecnie dostęp do jego gospodarstwa jest mocno ograniczony, by nie dopuścić do potencjalnego rozprzestrzenienia się choroby.