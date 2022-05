Przebieraniec z tortem nie był pierwszy. Jak, kiedy i dlaczego atakowano wcześniej Mona Lisę?

Kwas, kamień, farba, kubek kawy i ostatnio tort - tymi przedmiotami i substancjami atakowano do tej pory Moną Lisę. Zazwyczaj zabezpieczenia spełniały swoją funkcję. Tylko po jednym ataku - w 1956 roku - obraz Leonarda da Vinci wymagał drobnej renowacji.

Rankiem 21 sierpnia 1911 roku malarz, który pracował akurat nad kopią Mona Lisy, po przybyciu do Luwru zamiast obrazu zastał puste miejsce na ścianie. Szybko okazało się, że arcydzieło Leonarda da Vinci zostało skradzione. Złodzieja złapano po ponad dwóch latach. 29-letni Vicenzo Peruggia, który w momencie kradzieży pracował w muzeum przy montażu nowych zabezpieczeń, wpadł, gdy próbował spieniężyć obraz. Florencki kupiec, któremu chciał go sprzedać, o sprawie powiadomił policję. Włosi, po wystawieniu obrazu w kilku miastach, oddali go Francuzom. Arcydzieło wróciło na swoje miejsce pod koniec 1913 roku.