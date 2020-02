Pytanie w "Milionerach" o szeroką stronę broni siecznej za dwa tysiące 

Specjalnie obrobiona belka i szeroka strona broni siecznej to ssak, ptak, gad czy płaz? Na to pytanie za dwa tysiące złotych odpowiadał pan Jakub Rogalski z Wrocławia.

W czwartkowym odcinku "Milionerów" na pytania zadane przez Huberta Urbańskiego próbował odpowiedzieć pan Jakub Rogalski. Na pierwsze kłopoty natrafił przy pytaniu o miejsce, w którym odbieramy przesyłkę wysłaną na poste restante. Było to pytanie za gwarantowany tysiąc, na które odpowiedział dzięki pomocy publiczności. Następne pytanie dotyczyło broni siecznej.

Specjalnie obrobiona belka i szeroka strona broni siecznej to:

A: ssak B: ptak C: gad D: płaz

Pan Jakub ciągle był w posiadaniu dwóch kół ratunkowych - pół na pół oraz telefonu do przyjaciela. Uczestnik nie był pewien, która z odpowiedzi jest poprawna, ale brał pod uwagę głównie odpowiedź B: "ptak". Nie chcąc ryzykować, poprosił o telefon do przyjaciela.

Teść pana Jakuba również nie wydawał się pewny, co do odpowiedzi na pytanie o szeroką stronę broni siecznej. Wskazał, że może być to ssak, czyli odpowiedź A.