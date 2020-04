Do kogo zwracamy się "Magnificencjo"? Pytanie z "Milionerów" za dwa tysiące złotych

Do kogo zwracamy się "Magnificencjo"? Do prezydenta, do rektora, do ordynatora czy do papieża? Takie pytanie w "Milionerach" usłyszała pani Paulina Kulawiec z Warszawy.

Krzysztof Wójcik, Maria Romanek i Katarzyna Kant-Wysocka to jak na razie trójka graczy, która wygrała główną nagrodę w "Milionerach". Do tego grona próbowała dołączyć pani Paulina Kulawiec.

Na pierwsze dwa pytania uczestniczka odpowiedziała bezbłędnie. Problem miała z trzecim pytaniem, za dwa tysiące złotych.

Do kogo zwracamy się "Magnificencjo"?

A: do prezydenta B: do rektora C: do ordynatora D: do papieża

Pani Paulina od razu odrzuciła odpowiedzi "A" i "C". Po chwili zdecydowała się zaznaczyć wariant "D". Niestety nie był to poprawny wybór. "Magnificencjo" zwracamy się bowiem do rektora.

Uczestniczka opuściła program z gwarantowanym tysiącem złotych.

Magnificencja

Jego lub Jej Magnificencja to tradycyjny tytuł, który przysługuje rektorom uczelni wyższych. Słowo pochodzi z języka łacińskiego - magnificentia i oznacza wspaniałość.

