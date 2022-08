Wyśmiewany przez rówieśników niepełnosprawny chłopiec zagra w nowym "Mad Maxie"

Nagranie z Quadenem stało się viralem

"Staramy się być tak silni i pozytywnie nastawieni, jak to tylko możliwe. Dzieliliśmy się ze światem dobrymi momentami, ale tak wyglądają efekty znęcania się nad 9-letnim dzieckiem. Czy możecie uświadomić swoje dzieci, rodziny, przyjaciół?" - mówiła wówczas na udostępnionym nagraniu Yarraka Bayles, matka Quadena. Wideo było transmitowane na Facebooku, później zyskało ogromną popularność w mediach społecznościowych, a w Australii urosło do rangi viralu.

Na nagranie zareagowało wielu celebrytów. Australijski aktor Hugh Jackman zapewnił Quadena, że "niezależnie od wszystkiego, ma w nim przyjaciela". "Jesteś silniejszy, niż ci się wydaje, stary. Do wszystkich - proszę, bądźcie po prostu uprzejmi wobec siebie nawzajem. Prześladowanie nie jest w porządku" - mówił w nagraniu zamieszczonym na Twitterze hollywoodzki gwiazdor. Z kolei amerykański komik Brad Williams zorganizował zbiórkę na wycieczkę chłopca do Disneylandu, a Enes Kanter, koszykarz o tureckich korzeniach grający wówczas w NBA, zaprosił rodzinę Quadena na mecz.

Quaden Bayles cierpi na achondroplazję, genetyczną chorobę znaną powszechnie jako karłowatość lub niskorosłość. Prowadzi ona do zaburzeń wzrostu kośćca. Objawy achondroplazji to m.in. skrócenie kończyn czy skrócenie i pogrubienie kości długich. Prognozowana długość życia osób cierpiących na to schorzenie jest zwykle o 10-15 lat krótsza niż w przypadku pozostałej części populacji.

Happy End nie w każdym przypadku

W przypadku Quadena wygląda na to, że dramatyczny apel odniósł skutek i dzięki wsparciu wielu osób, historia ma swój happy end, i to w dosłownie filmowym wymiarze. Jednak problem jest szerszy. Psycholog Maria Małecka-Rzodkiewicz, dyrektorka założonego przez Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Ośrodka Rehabilitacji AMICUS, podkreśla, że ofiarą nękania ze strony rówieśników często padają dzieci z niepełnosprawnościami. "Zwykle jest to prześladowanie słowne. Uwagi dotyczą wyglądu nękanego dziecka, jego odmienności. Zdarzają się też gesty wyśmiewające konkretną niepełnosprawność. Formą prześladowania może być też np. ostentacyjne przyglądanie się koledze" - tłumaczy Małecka-Rzodkiewicz. Dodaje, że nękanie prowadzi zwykle do obniżenia poziomu samooceny u jego ofiar - w zależności od stopnia rozwoju poznawczego dziecka. "Prześladowane dziecko zaczyna odczuwać, że jest inne niż rówieśnicy. Z tą świadomością często nie jest w stanie sobie poradzić. Dochodzi do samookaleczeń, pojawiają się myśli samobójcze albo depresja" - mówi psycholog.