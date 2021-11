Led Zeppelin i U2 publikują swoją muzykę na TikToku

Led Zeppelin i U2 na TikToku - jakie treści zostaną udostępnione?

U2 i Led Zeppelin świętują okrągłe rocznice wydania swoich płyt

8 listopada 2021 roku minęło 50 lat od wydania czwartego studyjnego albumu przez Led Zeppelin. Płyta zatytułowana po prostu "Led Zeppelin IV" okazała się wielkim sukcesem komercyjnym, a przez krytyków i fanów uważana jest za jedno z najważniejszych osiągnięć grupy. To właśnie z tego albumu pochodzą takie kompozycje jak "Rock and Roll" czy "Stairway To Heaven". W swojej stylistyce album jest syntezą różnych styli, które zespół prezentował słuchaczom na swoich poprzednich krążkach. Hardrockowo-bluesowe kompozycje, które przeważają na albumie, są bezpośrednim powrotem do stylistyki, do jakiej kwartet przyzwyczaił swoich fanów na pierwszych dwóch płytach. W nagraniach znajdziemy także elementy muzyki folkowej (utwór "The Battle of Evermore"), która była bardzo charakterystyczna dla trzeciego albumu grupy.