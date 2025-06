"Le Monde": coraz więcej zagranicznych turystów spędza wakacje w Polsce. Jest powód

Rekordowy rok dla turystyki w Polsce Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W 2024 roku Polskę odwiedziło 19,7 mln zagranicznych turystów, ponad 4 proc. więcej niż rok wcześniej.

"Le Monde" opisuje, że przyciąga ich do Polski m.in. chłodniejszy klimat niż na południu Europy oraz różnorodne krajobrazy.

O "coolcation" jako nowym trendzie w turystyce informowaliśmy już w zeszłym roku. Polega on na rezygnacji z urlopu w ciepłych krajach na rzecz podróży w nieco chłodniejsze rejony. Jak się okazuje, trafia on do coraz liczniejszego grona osób. Francuski "Le Monde" ocenia w środowej publikacji, że korzysta na tym nasz kraj. "Z powodu efektu 'coolcation' coraz więcej zagranicznych turystów spędza wakacje w Polsce" - pisze gazeta.

Co przyciąga do Polski?

Francuska gazeta zauważa, że podczas gdy południe Polski potrafi być w wakacje bardzo ciepłe, to nieco ochłody przynosi czas spędzony na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. "Zmienna pogoda, woda rzadko przekraczająca 16 stopni Celsjusza i stała morska bryza to atuty w erze fal upałów na południu Europy" - stwierdzono.

"Trzeba przyznać, że w kraju nie brakuje zróżnicowanych krajobrazów" - dodaje dziennik i wymienia m.in. plaże nad morzem, jeziora i lasy, 23 parki narodowe, Sudety, Tatry czy Beskidy, a także wskazuje na miasta, jak Kraków, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław i Lublin.

Jak pisaliśmy ostatnio, Polska jest turystyczną alternatywą m.in. dla Czechów, którzy do tej pory wyjeżdżali na wakacje przede wszystkim do Chorwacji, która stała się jednak dla nich zbyt droga. Tymczasem nasz kraj przyciąga "swoją różnorodnością". Jak pisze "Le Monde" również Francuzi coraz chętniej stawiają na Polskę. Według gdańskiego urzędu ds. turystyki, w 2024 roku Gdańsk odwiedziło 36 tys. Francuzów, o 60 proc. więcej niż trzy lata wcześniej. Dziennik zwraca też uwagę na rosnącą popularność Polski wśród turystów z Arabii Saudyjskiej.

Polscy hotelarze "zacierają ręce"

Zdaniem gazety, wraz ze zmianami w trendach podróżniczych, polscy hotelarze "znów zacierają ręce" - po czasie niepewności związanej z pandemią i pierwszymi miesiącami wojny w Ukrainie, gdy Polska bywała postrzegana jako kraj zbyt bliski frontu.

Według danych udostępnionych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2023 roku Polskę odwiedziło 18,9 mln turystów zagranicznych - licząc osoby, które spędziły tutaj choć jedną noc. Z kolei w 2024 roku liczbę turystów oszacowano na 19,7 mln - ponad 4 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2024 roku najwięcej turystów przyjechało z Niemiec, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, z kolei największe wzrosty odnotowano wśród przyjezdnych z Chin, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Grecji, Hiszpanii, Turcji i Brazylii.

Pytana przez "Le Monde" o poprawiające się dane dla polskiej turystyki Polska Organizacja Turystyczna odpowiada, że trend ten plasuje Polskę "wśród dwudziestu najbardziej atrakcyjnych krajów na świecie".