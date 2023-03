Władze Kolumbii planują wywiezienie z kraju 70 "kokainowych hipopotamów". Podano cenę operacji

Escobar pod koniec lat 80. sprowadził do swojej posiadłości Hacienda Napoles, liczącej ponad 20 kilometrów kwadratowych powierzchni, cztery hipopotamy z Afryki. Po śmierci założyciela kartelu Medelin zwierzęta wydostały się na wolność , gdzie rozmnażały się w niekontrolowany sposób. Obecnie ich populację szacuje się na od 130 do 160 osobników. Poza Afryką nie ma drugiego miejsca na świecie, w którym żyłoby więcej hipopotamów.

Na początku marca gubernator kolumbijskiego departamentu Antioquia Aníbal Gaviria ogłosił na Twitterze plan znalezienia nowego domu dla 70 "kokainowych hipopotamów". Władze poinformowały, że 10 osobników trafi do schroniska Ostok na północy Meksyku , a 60 pozostałych do niewskazanego dotąd miejsca w Indiach . - Cała operacja powinna kosztować około 3,5 miliona dolarów (ok. 15 milionów złotych) - przekazał właściciel schroniska Ostok Ernesto Zazueta, cytowany przez "Guardiana" 30 marca.

Hipopotamy od lat są źródłem problemów

Zazueta wyjaśnił, że zwierzęta zostaną zwabione do zagród, a następnie umieszczone w specjalnych skrzyniach do transportu. Plan wysłania hipopotamów za granicę to kolejny podjęty w ciągu ostatnich lat krok, który ma rozwiązać problemy generowane przez te ssaki. W 2021 roku jeden z osobników zaatakował mężczyznę, który miał podejść "zbyt blisko do rozlewiska, w którym przebywało kilka hipopotamów" - informował dziennik "El Tiempo".