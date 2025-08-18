"Skibidi", "delulu" i inne. Nowe terminy w prestiżowym słowniku

Oto Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Co oznacza "sigma"? Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Wydawany przez wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge słownik regularnie poszerzany jest o nowe terminy. W tym roku do Cambridge Dictionary ma zostać dodanych ponad sześć tysięcy słów. Na jego karty mają trafić m.in. znane z sieci "skibidi", "delulu" czy "tradwife". - Kultura internetowa zmienia język angielski, a obserwowanie i uchwycenie tego w słowniku jest fascynujące - ocenia Colin McIntosh, językoznawca zaangażowany w prace nad słownikiem.

McIntosh podkreśla jednak, że autorzy słownika nie zamierzają odnotowywać wszystkich nowinek leksykalnych. Na karty Cambridge Dictionary trafić mogą wyłącznie te słowa, które zdaniem specjalistów zagoszczą w języku na dłużej. Poszerzenie zbioru o słowa, jak "skibidi" czy "delulu" jest więc tym bardziej znaczące.

Nowe słowa w Cambridge Dictionary

Pierwsze z wymienionych Cambridge Dictionary opisuje jako "słowo, które może mieć różne znaczenia, takie jak 'fajny' lub 'zły', lub może być używane bez konkretnego znaczenia jako żart". Jako przykład jego użycia podano zdanie: "what the skibidi are you doing?", które na polski można przetłumaczyć jako: "co do skibidi robisz?". Frazę wypromował DaFuq!?Boom! - twórca internetowy, który na swoim kanale regularnie publikuje surrealistyczne filmiki.

Słowo "delulu" to z kolei nic innego, jak skrót od słowa "delusional". To można przetłumaczyć jako urojony czy pełny złudzeń. Słownik Cambridge opisuje bycie "delulu" jako "wiarę - zwykle z wyboru - w rzeczy, które nie istnieją, bądź nie są prawdziwe". "Tradwife" pochodzi zaś z połączenia terminów "traditional" (pl. - tradycyjna) i "wife" (żona). Używany jest do opisu konserwatywnych kobiet, które celebrują dbanie o mężów, dzieci oraz dom i (zazwyczaj) publikują treści na ten temat w mediach społecznościowych.

Do słownika trafią też zwroty, jak "mouse jiggler" czy "broligarchy". Pierwsze dosłownie oznacza żonglera myszką i odnosi się do urządzenia lub programu, które sprawia, że status zdalnego pracownika na komputerze pozostaje aktywny, mimo że ten nie pracuje. Drugie powstało z połączenia "bro" (brat, kumpel, koleś) i "oligarchy" (oligarchia), którym opisuje się liderów branży technologicznej.