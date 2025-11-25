Szop zaplątał się w kable telefoniczne. Wcale nie chciał dać się uratować Źródło: tvn24

Kluczowe fakty: Gdy mieszkańcy południowego Dublina nie mogli odpalić swoich aut, podejrzewali, że uszkodzili je wandale.

Zdaniem ekspertów uszkodzenia mogą powodować zwierzęta, m.in. lisy.

Naprawa aut jest tak kosztowna, że niektórzy mieszkańcy zdecydowali się chronić swoje samochody drucianą siatką.

Problemy z autami na jednym z osiedli w południowym Dublinie zaczęły się w sierpniu. Jeden z mieszkańców nie mógł rano uruchomić swojego pojazdu, wkrótce się okazało, że inni też mają problem - pisze irlandzki nadawca RTE.

Uszkodzonych kilkadziesiąt aut

- Gdy włączyłem zapłon, zapaliły się kontrolki ostrzegawcze i kontrolki czujników. Zawiozłem samochód do mechanika, a on powiedział, że przewody pod moim samochodem są przecięte - opowiadał mężczyzna. Jak mówił, ten sam problem zauważyli jego sąsiedzi. - Na początku podejrzewałem, że to akt wandalizmu - relacjonował.

Później okazało się, że uszkodzonych zostało około 40 samochodów w okolicy, a straty oszacowano na 40 tysięcy euro. Problem dotyczył głównie nowszych modeli aut. Średni koszt naprawy uszkodzonych przewodów wynosi około 500 euro, ale w niektórych przypadkach szkody w pojazdach sięgają 20 tysięcy euro.

Zdaniem ekspertów winę mogą ponosić listy bądź gryzonie, które wabi ciepło oraz coś, co mogą pogryź. Ponadto w autach pojawiają się części z materiałów organicznych, które dla zwierząt są jeszcze bardziej atrakcyjne, ponieważ mogą stanowić pożywienie.

Jak ochronić się przed gryzoniami?

Naprawa aut jest tak kosztowna, że niektórzy mieszkańcy zdecydowali się chronić swoje samochody drucianą siatką. Inni parkują pojazdy w wynajętych garażach bądź płacą za prywatny parking z całodobową ochroną. Przyznają też, że znajomi nie chcą ich odwiedzać, obawiając się parkowania aut w tej okolicy.

Eksperci zalecają, aby osłonić kable oraz rurki materiałem odpornym na gryzienie. Rada hrabstwa Dún Laoghaire-Rathdown, gdzie dochodzi do opisanych sytuacji, stwierdziła, że ​​nie może podjąć żadnych działań, aby zniechęcić lisy do budowania nor w tym rejonie, ponieważ konieczne jest zachowanie różnorodności biologicznej i lokalnych ekosystemów - pisze RTE.

