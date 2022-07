Naukowcy: regularne drzemki wiążą się z wyższym ryzykiem nadciśnienia i udaru mózgu

U osób, które regularnie robią sobie drzemki, występuje wyższe ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi oraz udaru mózgu - wynika z nowych wyników badań opublikowanych w poniedziałek przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. Jak zaznaczają naukowcy, nie oznacza to jednak, że drzemki same w sobie są szkodliwe dla zdrowia.

- Może to być spowodowane tym, że chociaż drzemka sama w sobie nie jest szkodliwa, to wiele osób drzemie, ponieważ nie wysypia się w nocy - ocenia Michael Grandner, psycholog kliniczny prowadzący placówkę zajmującą się medycyną snu w Tuscon w stanie Arizona. Grandner nie brał udziału w opisanych badaniach, jednak podkreśla, że "słaby sen w nocy wiąże się ze słabszym zdrowiem, a drzemki nie wystarczają by to zrekompensować".