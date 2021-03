Co mają wspólnego koty i kotwice? Pytanie w "Milionerach"

Jak się okazuje, koty i kotwice mają sporo wspólnego. Jedne i drugie zazwyczaj mają:

Koty to zwierzęta, z którymi kojarzone są wszystkie cechy wymienione w pytaniu. Kotwice natomiast to elementy wyposażenia jednostek pływających, wykorzystywane najczęściej do ich unieruchomienia. Można wyróżnić wiele typów kotwic, ale większość z nich posiada trzon i łapy zakończone pazurami. Często na końcu trzonu mają też ucho, do którego można przywiązać linę. Zatem prawidłową odpowiedzią jest A.