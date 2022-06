Szeroka na 200 metrów i z najcieplejszą wodą. Ranking najpiękniejszych plaż w Polsce

Ranking najpiękniejszych plaż w Polsce jak co roku prezentuje 10 bałtyckich plaż wybranych spośród wszystkich dostępnych na polskim wybrzeżu.

Najpiękniejsza plaża w Polsce

Jest szeroka nawet na 200 metrów, od lat zaliczana do najczystszych plaż w Polsce, a do tego oblewają ją najcieplejsze wody na polskim wybrzeżu – latem osiągające temperaturę nawet 26 stopni. W dodatku od 17 lat bez przerwy powiewa nad nią błękitna flaga, przyznawana najlepiej zarządzanym i najbardziej ekologicznym kąpieliskom. Jak podkreśla Travelist, nie jest żadnym zaskoczeniem, że to plaża w Świnoujściu po raz kolejny została uznana za najpiękniejszą w kraju.