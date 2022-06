Koniec imprez w wynajmowanych mieszkaniach. Airbnb ogłasza nowe zasady i straszy karami

czytaj dalej

Według ustaleń śledczych, to miały być "zawody w piciu alkoholu". 37-letnia kobieta zmarła. Sześciu mężczyzn, w wieku od 19 do 22 lat, usłyszało zarzuty. Jeden z nich trafił do aresztu. Jak twierdzą śledczy, to oni dostarczyli - mającej problemy z alkoholem kobiecie - cztery butelki wina, a później dopingowali ją do picia. Uciekli, gdy straciła przytomność. - W złożonych wyjaśnieniach podejrzani potwierdzili poczynione ustalenia - przekazuje prokuratura. I dodaje, że impreza była nagrywana telefonami komórkowymi.