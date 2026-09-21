Śląskie Nagi i z "ostrym narzędziem" jechał na masce samochodu. Policja użyła paralizatora Mateusz Czajka |

Chodził nago po ruchliwej ulicy, w dłoni trzymał "ostre narzędzie" Źródło wideo: Bielskie Drogi Źródło zdj. gł.: Bielskie Drogi

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Nagi mężczyzna został zauważony przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Wszystko działo się na wysokości marketu budowlanego. Funkcjonariusze z miejscowej jednostki otrzymali zgłoszenie około godziny 13.30. Według zgłoszenia, mężczyzna nie tylko był nagi - w ręku miał też trzymać ostre narzędzie, a sam nieco krwawił. Na miejsce szybko wysłano funkcjonariuszy prewencji.

- Policjanci podeszli do niego na bezpieczną odległość. Mężczyzna nie reagował na żadne komendy. Został szybko obezwładniony. Funkcjonariusze użyli środka przymusu bezpośredniego, jakim jest paralizator - przekazał tvn24.pl oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej podkom. Sławomir Kocur.

Zlecono badanie krwi

Mężczyznę przewieziono do szpitala, aby udzielić mu pomocy. Sprawa jest wyjaśniana od nadzorem prokuratora. Zlecono pobranie krwi od mężczyzny, by sprawdzić, czy w jego organizmie nie znajdowały się środki, które mogły być powodem jego zachowania.

Jak dodał w rozmowie z nami podkom. Sławomir Kocur, zatrzymany nikogo nie zranił, ale uszkodził samochód postronnej kobiety.

Na udostępnionych przez fanpage Bielskie Drogi nagraniach widać m.in. że mężczyzna wskoczył na maskę jadącego samochodu.

Źródło: Google Maps